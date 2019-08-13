Приморье отжималось и приседало

Приморье отжималось и приседало

13 августа 2019, 16:00
Общество
В регионе широко отметили всероссийский День физкультурника

В регионе широко отметили всероссийский День физкультурника

В городах и районах Приморского края отметили День физкультурника, который является главным спортивным праздником страны. Главные мероприятия во Владивостоке прошли на водной станции ЦСКА в прошедшую субботу, 10 августа.

Здесь собрались около 1000 человек, как представителей различных спортивных федераций Приморского края - киокусинкай, кудо, кикбоксинга, ММА, самбо, дзюдо, бейсбола, баскетбола, стрельбы из лука, так и просто неравнодушных к спорту горожан. В мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, который, как известно, очень любит спорт.

Олег Кожемяко поздравил собравшихся с профессиональным праздником, пожелал им здоровья, новых побед и самоотверженности.

«С каждым годом все больше людей в Приморском крае занимаются массовыми видами спорта. Они равняются на профессионалов, которые показывают лучшие результаты и являются символами края и страны. Мы делаем все, чтобы спорт был доступен для всех, строим спортивные площадки, стадионы, в более 20 муниципальных образованиях проводятся зарядки», - подчеркнул глава региона. Олег Кожемяко также вручил Благодарность губернатора Приморского края видным спортсменам и общественникам.

На водной станции День физкультурника начался с зарядки чемпионов, в ходе которой собравшиеся вместе с губернатором размялись перед показательными выступлениями.

Для гостей состоялись показательные выступления, мастер-классы от спортивных организаций. Прошли соревнования по гребле, плаванию, перетягиванию каната, состоялся эстафетный заплыв «Русская кругосветка».

Мероприятия прошли также в других городах и районах региона. Так, традиционно весьма активно День физкультурника отмечается в Артеме. Накануне праздника в администрации округа прошло торжественное мероприятие, на котором поздравляли спортсменов, тренеров и всех тех, кто своим примером пропагандирует развитие спорта и здорового образа жизни в Артемовском городском округе.

Глава округа Александр АВДЕЕВ поздравил спортсменов с их профессиональным праздником, отметив, что Артем является сегодня одним из лидеров в Приморском крае в сфере физической культуры и спорта. В округе созданы все условия, чтобы горожане могли проводить свободное время с пользой для здоровья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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