Приморье отжималось и приседало

«С каждым годом все больше людей в Приморском крае занимаются массовыми видами спорта. Они равняются на профессионалов, которые показывают лучшие результаты и являются символами края и страны. Мы делаем все, чтобы спорт был доступен для всех, строим спортивные площадки, стадионы, в более 20 муниципальных образованиях проводятся зарядки», - подчеркнул глава региона. Олег Кожемяко также вручил Благодарность губернатора Приморского края видным спортсменам и общественникам.