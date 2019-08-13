Приморцы оценили комфорт

Напомним, что изначально работы по благоустройству общественных пространств проводились в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, а затем получили статус отдельной госпрограммы. В 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 650 млн рублей. Кроме того, еще 1,2 млрд рублей выделяется на программу «1000 дворов», инициированную губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО в конце минувшего года. Работы на 200 дворовых территориях уже завершены. Ход и качество работ губернатор лично проверяет во время своих поездок по краю. Так, в ходе недавнего визита в Надеждинский район глава региона подчеркнул: федеральная и краевая программы по благоустройству – одни из самых «народных», ведь они не только формируются на основе пожеланий жителей, но контролируются ими.