Приморцы оценили комфорт

Программа "Комфортная среда" продолжает менять облик городов Приморья к лучшему

Программа «Комфортная среда» продолжает менять облик городов Приморья к лучшему В Приморском крае активными темпами ведутся работы по обустройству и реконструкции скверов, а также по ремонту дворовых территорий. Одним из первых сданных в текущем году объектов стал городской парк «Восток» в Арсеньеве, общественная приемка которого состоялась в конце июля. Реконструкция зоны отдыха велась в несколько этапов с 2017 года. В текущем году в рамках третьего этапа в парке была завершена реконструкция главной аллеи – выполнено асфальтирование, заменены бордюры, выложена брусчатка, установлены скамейки и урны. Общая сумма финансирования работ по благоустройству парка «Восток» в 2019 году составила 3,6 млн рублей – это средства федерального, краевого и местного бюджетов. В Находке в июне возобновилось строительство сквера на ул. Спортивной. Второй этап работ начался с озеленения – всего здесь планируется высадить около 48 тысяч растений. В том числе, большая круглая клумба будет состоять из 5 тысяч однолетних и многолетних растений. Специалисты выбрали для сквера ирисы трех видов, чтобы максимально продлить период их цветения. Длительное время будут радовать посетителей яркими красками лилейники и многолетние астры. Кроме того, согласно проекту, в строящемся сквере установят еще 17 скамеек и 55 парковых фонарей. Сквер на ул. Спортивной стал четвертым общественным пространством, которое преобразилось в Находке в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Также на 2019 год запланирована реконструкция городского парка и обустройство территории у мемориала Победы в микрорайоне Ливадия. В уссурийском микрорайоне «Доброполье» этим летом также началось строительство нового сквера. Подрядчики уже установили два бетонных основания из четырех, на которых будут расположены игровые и спортивные площадки. Одновременно идет замена старого грунта на щебеночное основание. Проектом предусмотрено устройство асфальтированных пешеходных дорожек и парковочных мест. В рамках озеленения территории в парке предполагается высадить вяз, каштан, клен, липу, орех, ясень, березы и боярышник. Вдоль аллей на территории сквера расположатся кустарники – можжевельник, барбарис, дерен и сирень. По периметру сквера возведут ограждение, которое отделит территорию от дороги. Также в сквере будет сделан естественный уклон, благодаря которому вода с территории будет уходить в кюветы. В администрации Уссурийска отметили, что строительство еще одного сквера ведется в микрорайоне «5-6 километры», а в ближайшие два года в муниципалитете благодаря нацпроекту планируется благоустроить еще два сквера. Один в районе дома № 35б по улице Ленинградской, второй – в селе Воздвиженка. Не только парки Во Владивостоке в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году завершается благоустройство сквера им. ПУШКИНА, проводятся строительно-монтажные работы в сквере Адмирала Невельского, а также благоустройство общественных зон в районе ул. Енисейской, 23-24, ул. Русской, 5, а также на ул. Черемуховой, 3. Кроме того, в краевой столице продолжается ремонт дворов по данной программе. Одним из наиболее крупных объектов, отремонтированных по программе «Формирование комфортной городской среды», стал двор многоэтажки на Гульбиновича, 29/1 и 29/2. Придомовая территория давно ждала ремонта, поэтому необходимое софинансирование в размере 5% для жителей не стало проблемой. В Артемовском городском округе в рамках аналогичной программы в 2019 году планируется выполнить ремонт 15 придомовых территорий на общую сумму 33,5 млн рублей. Семь дворов уже находятся в работе. Активно благоустраивают общественные пространства и в соседних с Владивостоком населенных пунктах. В Шкотовском районе в рамках федеральной, краевой и муниципальной программ благоустройства в этом году отремонтируют и установят детские и спортплощадки более чем по 20 адресам. Работы на половине объектов к концу июля были практически завершены. В Надеждинском районе отремонтируют, установят детские и спортивные площадки по 31 адресу, по пяти – работы уже завершены. Также благодаря нацпроекту в Тавричанке благоустроят площадь перед домом культуры. Контроль и гарантия Напомним, что изначально работы по благоустройству общественных пространств проводились в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, а затем получили статус отдельной госпрограммы. В 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 650 млн рублей. Кроме того, еще 1,2 млрд рублей выделяется на программу «1000 дворов», инициированную губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО в конце минувшего года. Работы на 200 дворовых территориях уже завершены. Ход и качество работ губернатор лично проверяет во время своих поездок по краю. Так, в ходе недавнего визита в Надеждинский район глава региона подчеркнул: федеральная и краевая программы по благоустройству – одни из самых «народных», ведь они не только формируются на основе пожеланий жителей, но контролируются ими. - Все они сформированы по заявкам жителей, люди сами могут выбрать подрядчика, который будет выполнять работы в их дворе, сами контролируют ход ремонта, принимают работы, – пояснил Олег Кожемяко. Глава региона добавил, что и программа «1000 дворов» была изменена на основе пожеланий жителей. Также губернатор отметил, что в городах и районах Приморья уже видны первые результаты программ благоустройства. - Новые площадки, отремонтированные дворы – конечно, все это радует людей, делает их жизнь комфортнее. Наша задача, и мы ее выполним, – продолжить благоустраивать населенные пункты, – заявил Олег Кожемяко, добавив, что в тех дворах, где установлены детские или спортивные площадки, в следующие годы можно предусмотреть дальнейшее благоустройство и установку новых спортивных или детских элементов. Добавим, что все объекты, сдаваемые в Приморье в рамках национального проекта и губернаторской программы «1000 дворов», имеют минимум трехлетнюю гарантию подрядчика. Это означает, что в течение этого времени недочеты, которые возникли в результате некачественной работы строителей, будут устранены за их счет. По словам врио вице-губернатора Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, строгий контроль за благоустроительными работами осуществляется на всех этапах: проверяется технология проведения земельных работ, укладки асфальта, ГОСТы на детские и спортивные площадки. Контроль за благоустройством территорий ведут и сами жители, без мнения которых невозможна сдача отремонтированных территорий в эксплуатацию. Оплата подрядчику производится только после приемки объекта комиссией. - Ситуация, когда, к примеру, спустя год разрушается асфальт на отремонтированной территории, а строители ссылались на какие-то обстоятельства и разводили руками, сейчас практически невозможна. И такие прецеденты были, в частности, в Лесозаводске – подрядчик переделывал работы, – обозначила Елена Пархоменко. К фото: В 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 650 млн рублей. Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter