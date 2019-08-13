Профилактика против "болезни века"

«Борьба с онкологическими заболеваниями – один из самых важных национальных проектов, - объяснил директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Смертность от онкозаболеваний прочно занимает второе место во всех регионах Российской Федерации. Мы должны понимать, что строительство центров высоких технологий и оснащение стационаров новейшим оборудованием - это не главное средство для борьбы с заболеванием. В онкологии самое важное – раннее выявление. Не зря одним из индикаторов национального проекта является выявление заболевания на первой или второй стадии. В этом случае можно решить ситуацию оперативным вмешательством или химиотерапией. На третьей – четвертой стадии вопрос усложняется многократно, и затраты требуются колоссальные. И это не будет гарантировать позитивный эффект. Две важных задачи у нас в этом направлении: оснащение оборудованием онкологического диспансера и открытие 11 центров амбулаторной онкологической помощи при лечебных учреждениях края за три года. В этом году мы планируем открыть уже пять таких центров. Против рака есть приемы