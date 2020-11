Профилактика против "болезни века"

Доктора не устают повторять о важности осмотров и считают, что ранняя профилактика позволяет сократить смертность от онкологических заболеваний

Если быть немного циничными, то можно озвучить такие данные: ежегодные потери от злокачественных новообразований на всей территории России составляют девять с половиной миллионов лет трудоспособной жизни. Они возникают из-за ранней смертности молодого и трудоспособного населения. Понятное дело, что за этим стоят и человеческие мучения, и, увы, смерти… «Борьба с онкологическими заболеваниями – один из самых важных национальных проектов, - объяснил директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Смертность от онкозаболеваний прочно занимает второе место во всех регионах Российской Федерации. Мы должны понимать, что строительство центров высоких технологий и оснащение стационаров новейшим оборудованием - это не главное средство для борьбы с заболеванием. В онкологии самое важное – раннее выявление. Не зря одним из индикаторов национального проекта является выявление заболевания на первой или второй стадии. В этом случае можно решить ситуацию оперативным вмешательством или химиотерапией. На третьей – четвертой стадии вопрос усложняется многократно, и затраты требуются колоссальные. И это не будет гарантировать позитивный эффект. Две важных задачи у нас в этом направлении: оснащение оборудованием онкологического диспансера и открытие 11 центров амбулаторной онкологической помощи при лечебных учреждениях края за три года. В этом году мы планируем открыть уже пять таких центров. Против рака есть приемы Одна из задач – проведение химиотерапии на амбулаторном этапе и обеспечение лекарственными препаратами. Сейчас показатели использования химиотерапии по спектру применяемых схем соответствуют средним показателям по России. На сегодняшний день у нас 6 точек активно применяют новейшие и высокозатратные курсы лечения химиотерапией. Успехи уже заметны. Одна из пяти социальных выплат, утвержденных губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО, - это доплата первичному звену медицинского персонала за каждый подтвержденный случай выявления злокачественного образования. Это вознаграждение специалисту за хорошую работу». Все на осмотр! Врачи справедливо считают, что ранняя диагностика позволяет намного сократить смертность от онкологических заболеваний. Они не устают повторять о важности осмотров, своевременного обращения к врачу, и сами осваивают новые методы работы. «В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы уделяем большое внимание профилактике онкопатологий, - рассказала главный врач «Приморского краевого перинатального центра» Татьяна КУРЛЕЕВА. - Сегодня доктора, выявившие раннюю онкологию, получают три тысячи рублей. Для себя мы внедрили жидкостную цитологию, которая позволит нам на самых ранних этапах выявлять онкопатологию у женщин». Специалисты начали практиковать выездные акции здоровья на предприятия края. Одно из первых мероприятий, нацеленных на раннее выявление онкологических заболеваний, прошло в Центре судоремонта «Дальзавод». Врачи Владивостокской клинической больницы №4 организовали медицинский осмотр заводчан и взяли анализы крови. Как сообщила главный врач медучреждения Елена НОВИЦКАЯ, в больнице постоянно развивают новые методы работы по профилактике заболеваний среди жителей Владивостока. На регулярной основе - на территории клиники проходят лекции для пациентов и всех желающих. Врачи уделяют повышенное внимание проведению профилактических и лечебных осмотров. Помоги себе сам Диспансеризация помогает своевременно выявить онкологию. С 2019 года люди старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. Для этой категории расширился и перечень обследований: для них теперь организованы скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе обследования определяется наличие признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза. «Комплексное обследование позволит выявить проблемы на ранних стадиях, - объясняет Татьяна Курлеева. - Есть прививка против вируса папиломы, которая делается девочкам с 9 лет. Это поможет сократить распространенность рака шейки матки. При наличии вируса папиломы человека надо обследовать на вирусы, обладающие онкогенным ростом. Эти профилактические вещи помогут избежать серьезных заболеваний и осложнений. Если вы знаете о какой-то отягощенной наследственности, то необходимость обследования сложно переоценить». Помощь в районы За диспансеризацию в отдаленных уголках Приморского края отвечает автопоезд «Здоровье». Чтобы попасть на обследование в автопоезд, необходимо иметь при себе только паспорт и полис. Основной профиль работы бригады для взрослых – выявление онкологических заболеваний. Врачи автопоезда действительно выявляют патологии, о которых до этого момента не знал человек. Это позволяет начать лечение до обострения болезней или их перехода в критические формы. «Работа автопоезда направлена на выявление онкопатологий видимой локализации, - объясняет руководитель врачебной бригады автопоезда «Здоровье» Анна ДРОБОТ. - По этой причине граждане проходят всех специалистов. Самый желанный вид обследования – это УЗИ. У нас онконастороженность. При обследовании мы обращаем внимание на слизистые полости рта, кожу, молочные железы у женщин. Особое внимание уделяем УЗИ внутренних органов, например, поджелудочной железы и почек. Гинекологические обследования также важны при выявлении таких заболеваний. У одной трети обследованных пациентов за годы работы автопоезда обнаружены новообразования. Не всегда они являлись злокачественными. Были и липомы, и кисты. Всех мы направляем на дообследование к онкологам, урологам или маммологам». Эксперты требуют изменений Онкогематологические заболевания имеют значительное влияние на показатели заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди молодого и трудоспособного населения. Среди всех заболевших в молодом возрасте, от рождения до 29 лет, 31,7% случаев являются онкогематологическими заболеваниями. К сожалению, федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» не учитывает специфичных мероприятий, направленных на борьбу с онкогематологическими заболеваниями. Поэтому вопросы совершенствования медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями обсудили в Приморье в рамках большого экспертного заседания. Эксперты предлагают внести соответствующие изменения в национальный проект «Здравоохранение». Главный внештатный специалист по клинической фармакологии Дальневосточного федерального округа Екатерина ЕЛИСЕЕВА выступила с докладом «Клинико-экономическое обоснование повышения доступности лекарственной помощи для онкогематологических пациентов». Главный внештатный гематолог Департамента здравоохранения Приморского края Сергей ДУБКОВ подробно рассказал о проблемах и решениях оказания медицинской помощи гематологического профиля в Приморском крае. Он подчеркнул, что существующих тарифов ОМС не хватает для обеспечения отдельных групп пациентов инновационными препаратами, а это позволило бы существенно снизить смертность и увеличить продолжительность жизни. Также эксперт считает необходимым развитие лаборатории молекулярно-генетических исследований на базе Центра специализированных видов медицинской помощи. Заведующая отделением Краевой детской клинической больницы № 1 Людмила МИНКИНА сообщила о задачах детской гематологической службы, в числе которых были создание единого регистра онкогематологических больных и раннее выявление онкогематологических заболеваний. Она подчеркнула, что необходимо использовать современные методы лечения. В Приморском крае еще несколько лет назад была проведена работа по улучшению обеспечения пациентов с онкологематологическими заболеваниями необходимыми лекарственными препаратами. Сегодня они получают все лекарства в рамках программы «12 Высокозатратных нозологий». «В рамках программы «12 ВЗН» пациенты, страдающие редкими, жизнеугрожающими заболеваниями, получают уникальные дорогостоящие препараты, - объясняет Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - Стоимость такого лечения может составлять сотни тысяч рублей ежемесячно. Подобного проекта нет нигде в мире. В крае в регистре «12 высокозатратных нозологий» числится около двух тысяч пациентов, и все они получают бесплатное лечение». Особое внимание уделяется получению пациентами химиотерапии, в том числе, в условиях дневного стационара. Высокие технологии Компания «Швабе», которая входит в состав госкорпорации «Ростех», намеревалась создать на базе Дальневосточного федерального университета центр ядерной и протонной медицины (см. Досье «ЗР» в подвале полосы). Сообщалось, что первый этап проекта будет направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. В рамках второго этапа «Швабе» намерена построить в Приморье центр протонной терапии пропускной способностью более тысячи пациентов в год, а также новый синхротрон на острове Русский. Интерес к подобным проектам проявляют и японцы. Директор японской медицинской корпорации «Хокуто» Нисида Такао представил концепцию проекта строительства японского ПЭТ-центра во Владивостоке Администрации Приморского края. Координатором проекта намерена выступить японская медицинская корпорация Хокуто. Консультантом проекта выступает японская инжиниринговая компания PJL Inc. «Наш опыт и ноу-хау по ПЭТ-диагностике в Японии сможет сделать вклад на Дальнем Востоке в повышение качества диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний, а также в повышение квалификации специалистов. Мы думаем, что этот проект окажет содействие в снижении смертности от онкологических заболеваний в регионе», – рассказал Нисида Такао. К фото: От диспансеризации, которая сегодня охватывает практически все население страны, отказываться не стоит. Себе дороже... Продолжение темы на стр. 12. Мария ПУШКАРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора. Досье "Золотого Рога" «Протонная терапия – на сегодняшний день один из самых эффективных методов лечения онкозаболеваний, позволяющий во многих случаях избежать хирургического вмешательства. Для протонной терапии используется специальный ускоритель, формирующий узкий пучок протонов, который локально действует на опухоль, не поражая соседние органы».

