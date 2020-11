Реверансы лотосу

Краснокнижному цветку буквально поклоняются во многих регионах земли, в том числе и на российском Дальнем Востоке

Краснокнижному цветку буквально поклоняются во многих регионах земли, в том числе и на российском Дальнем Востоке Наверняка даже любому приморскому школьнику известно, но, думаем, стоит это повторить и лишний раз: лотос Комарова, или по-другому Лотос орехоносный, нельзя рвать не потому, что это чужой цветок - не тобой выращенный, а потому что он является редким реликтовым растением, занесенным в Красную книгу, и находится под защитой государства. Кроме того, специалисты считают, что вне своей привычной среды цветок лотоса всего за час-другой пропадает. Его цветами лучше всего наслаждаться на водоемах, где он растет буйно, а цветет недолго – в конце июля и в августе. Сохранение лотосовых водоемов и доступ к ним у нас обеспечивает государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Конечно, надежнее всего увидеть прекрасные розовые цветы лотоса на водной глади приморских озер можно в первые две недели августа – примерно через две недели после того, как знаменитые лотосовые фестивали пройдут в Корее и Китае, где это растение считается символом чистоты и почитается уже не одно тысячелетие. В целом же, общий период его цветения по всему краю составляет полтора месяца. Чтобы увидеть как он цветет, не обязательно ездить далеко. Лотос сегодня имеется в водоеме ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке, в районе станции Океанской, в нескольких искусственных озерцах потешного исторического городка-парка «Изумрудная долина» под Уссурийском, на озере Артемовской ГРЭС, на водоеме в районе Шмаковки и в иных легкодоступных для посещения местах. Где-то он растет с давних времен, когда на всей земле царили теплые времена, в других – с недавних пор, когда лотос с помощью семян рассадили неравнодушные к нему люди. В частности, благодаря их усилиям, это растение появилось вблизи Арсеньева. Кстати, поговаривают, что лотос Комарова давно уже попал в некоторые частные пруды, имеющиеся на участках при особняках богатых приморцев. Безусловно, сегодня это реликтовое растение является одним из элементов туристической привлекательности многих приморских туристических маршрутов. Особенно мощно царит лотос на озере Ханка и некоторых прилегающих к нему мелких озерах. Чтобы увидеть его цветение в этих местах, сюда приезжают туристы и фотохудожники со всего края и из других регионов. Благодаря крепким стеблям-корням, листья и цветы, устилающие водную гладь, хорошо стоят «на якоре». Надо сказать, что для листьев лотоса характерен восковый налет, и они имеют водоотталкивающие свойства, что и поддерживает их на воде. Иногда во время озерных бурь листья сильно «парусят», и стебли вырывают из дна озера слой торфяника, к которому крепятся. Все это дрейфует по Ханке пока не закрепится на новом месте. Такие плавучие острова особенно любимы озерно-болотными видами птиц, выбирающими их для своего гнездования. Известно, что в ряде восточных стран стебли-корни лотоса используются в национальных блюдах и считаются деликатесами. Действительно, они довольно питательны и вкусны, однако для нас питание краснокнижным растением, конечно же, исключено. Хотя, наверное, возможно, что на особенно заозеренных дальневосточных гектарах появится какое-то культивирование лотоса и для гастрономических целей. Конечно, если найдутся такие энтузиасты, готовые вырастить на своих участках растения из семян. Но надо считать – насколько такой бизнес может быть выгодным. Лотос Комарова можно увидеть и на известном боями с японскими захватчиками озере Хасан на самом юге края, и на водоеме в центре Славянки, и на острове Путятина. Он есть на нескольких водоемах в районе Лесозаводска и Спасска, в кировском районе вблизи села Павло-Федоровки, на озерах Штаны и Большом в Яковлевском районе, в Михайловском районе и в некоторых других местах. Кстати, кое-где на таких озерах инициативные поклонники прекрасного не один год проводят местные праздники и фестивали лотоса, собирающие как туристов, так и местных жителей. При этом краевым экологическим праздником цветение лотоса в Приморье пока не стало. Впрочем, у нас нет пока и единого Дня всех реликтов, героями которого могли бы наряду с лотосом быть и легендарный женьшень, и редчайший тис остроконечный, и диморфант, и микробиота перекрестнопарная, и другие редкие растения-краснокнижники. Считается, что лучше всего посещать лотосовые места где-то около полудня, когда большие розовые цветы, до 25-30 сантиметров в диаметре, максимально раскрыты и источают тонкий, несравнимый с другими аромат. При уже довольно хорошей распространенности краснокнижного растения по всему краю, ему все же приходится нелегко. Несмотря на существующий запрет, лотос обрывают, как и многие иные приморские редкие цветы и растения. Браконьеры выкладывают в интернет снимки, на которых они хвастаются целыми букетами лотоса. Кроме того, для этого реликта существуют угрозы со стороны людей и организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность вблизи водоемов, где он растет. Например, недавно общественники забили тревогу, что лотос может исчезнуть из озера в Уссурийске в районе Междуречья, поскольку здесь вблизи водоема находится автостоянка с мойкой, и от ее деятельности уже не один раз на поверхность всплывала рыба. Для лотоса сильное загрязнение тоже может оказаться губительным. В минувшем году серьезная угроза уничтожения нависала и над водоемом в районе ст. Океанской, что вызвало серьезные протесты общественников и местных жителей. Сохранение лотоса - это важное дело, оно под силу только всем нам. К фото: Нормальному человеку трудно представить, но все еще находится много, скажем так, недалеких людей, уничтожающих эту красоту. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter