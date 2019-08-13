Реверансы лотосу

Чтобы увидеть как он цветет, не обязательно ездить далеко. Лотос сегодня имеется в водоеме ботанического сада ДВО РАН во Владивостоке, в районе станции Океанской, в нескольких искусственных озерцах потешного исторического городка-парка «Изумрудная долина» под Уссурийском, на озере Артемовской ГРЭС, на водоеме в районе Шмаковки и в иных легкодоступных для посещения местах. Где-то он растет с давних времен, когда на всей земле царили теплые времена, в других – с недавних пор, когда лотос с помощью семян рассадили неравнодушные к нему люди. В частности, благодаря их усилиям, это растение появилось вблизи Арсеньева.