Тихое обаяние Триозерья

Небольшая приморская бухта как будто переместилась из тропиков и поражает туристов своей райской красотой и чудесами релаксации Ценителями мест летнего отдыха на побережье Японского моря в Приморье особенно любима бухта Триозерье, расположенная всего в 230 км от Владивостока и относительно рядом с Находкой. Благодаря прибрежному морскому течению с севера вдоль всего восточного побережья края, вода в ней даже в самые жаркие дни июля и августа на мелководье отличается живительной прохладой и аквамариновой чистотой, а воздух не испорчен промышленными выбросами предприятий. Широкий пляж с великолепным мелким белым песком позволяет сотням отдыхающих располагаться здесь на прибрежной полосе длиной свыше двух километров практически все лето без тесноты и обид. Нет особой проблемы и с местом для машин. Удивительное – рядом Отдыхая здесь, как-то абсолютно не думаешь, что именно на такие сказочные места опирается прозаичная и формальная государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Тем не менее это факт: не было бы у нас такого рекреационного потенциала, и развивать было бы нечего! А здесь, ну просто натуральная замена отдыху в Таиланде и Египте, на Канарах и Карибах или же на тихоокеанских коралловых атоллах. Недавно наглядно доказано, что иногда сюда наведываются даже самые натуральные акулы. То есть, это настоящий юг! Два года назад рыбаки продемонстрировали отличный экземпляр сельдевой акулы, выловленный именно здесь. Однако притом что факты нападения акул у берегов южного Приморья уже фиксировались и есть пострадавшие от их агрессии, Триозерье такие неприятности пока обходят стороной. Психолог Лариса БУЗИНА оценивает свое недавнее знакомство с Триозерьем как захватывающее дух приключение. Прежде всего, это настоящий дорожный экстрим. Знатоки считают, что без внедорожника сюда добираться лучше не пытаться. Грунтовая дорога, ведущая сюда, безусловно, отмечена следами прошлых ремонтов, но участки с крутыми уклонами преодолеть на обычной легковой машине даже в хорошую погоду довольно сложно. Если же сыпучий грунт намочит дождем, то добраться на ней или выбраться с Триозерья практически невозможно. Поэтому предпочтительнее внедорожники либо велосипеды. Но последними, в основном, добираются жители Врангеля и Находки, реже - из других мест. Если же рисковать и ехать простой легковушкой, то желательно брать с собой сильных попутчиков, которые могли бы вытолкать машину из неприятностей. При этом надо быть внимательным – дорога узка, и во многих местах водителям требуется друг другу уступать. Однако с погодой повезло, а в семинаре психологов, который проходил в районе бухты Врангеля, возникло «выходное окно». Поэтому рано утром она села за руль своей малолитражки, и через поселок Первостроителей, который от бухты всего в 7 километрах, добралась до нее и смогла убедиться, что люди не врут, что есть на земле рай. Кстати, как вариант, туроператоры предлагают в район бухты пеший переход или такси от поселка, до которого можно добираться автобусами. В принципе, дорога была оживленной, и недостаток указателей вполне компенсировался компетентными в местной географии пешеходами и проезжающими. То есть, при опасении в первый раз заблудиться, язык до Триозерья доведет. Лариса считает, что на велосипеде добираться до бухты было бы далековато и утомительно. Но, то, что он имелся у ней в багажнике, оказалось удачно для отдыха на берегу. Времени было достаточно, чтобы объехать его вдоль и поперек, взять напрокат сап и впервые встать на него, чтобы выйти на нем практически на середину бухты. Оттуда, правда, возвращаться к берегу пришлось с дружеской помощью и сдать «доску для катания» досрочно. Озера, давшие название району и подпирающие пляж к морю, по ее туристскому убеждению – это больше для повышения уровня экзотики. Если в саму бухту окунуться было действительно заманчиво, то озерная вода была мутновата, а дно подозрительно не просматривалось. Правда, желающие купались здесь с мостков, предпочитая воду потеплее, а несколько рыбаков пытались из них выудить большую рыбу. Поговаривают, что при удаче здесь на крючок попадают крупные караси. Кстати, с удочками можно посидеть и на морском пирсе, сохранившемся с давних времен. Если говорить о впечатлениях, то основные – это ослепительная красота этого места и разнообразие природы. Это столбовидные скалы – кекуры, небольшой скалистый островок «Крейсер», обкатанные прибоем гранитные валуны и глыбы, интересный подводный мир, сопки, на которых – лес с грибами, дикоросами и хорошими возможностями встретить кровожадных таежных хищников. Причем - не обязательно зверей. Что особенно ценно, это относительная свобода прохода и доступа к морю и местным достопримечательностям по сравнению с крымским или же хасанским побережьем, где камню упасть некуда. Но и здесь в самый наплыв бывает тесновато, но терпимо. Видимо, это своеобразный бонус за дорожный экстрим. В какой-то степени, это живописное место сохранилось благодаря тому, что долгое время было закрытой зоной, где осуществлялся пограничный режим. К району Триозерья многие относят и соседние живописные бухты Окуневую и Спокойную, которые также отличаются белым песком, различного размера окатышами и другими природными достоинствами. И у них тоже имеются свои почитатели. Но есть и «перебежчики», которые, желая узнать побольше, кочуют из одной соседней бухты в другую. Еще один важный фактор – это то, что за бухтой чувствуется хороший уход. Это не «отдых на помойке», как на иных бесхозных участках побережья. Да и отдыхающие здесь, видимо, больше из тех категорий, которые не обижают экологию, не оставляют за собой «потоп». Пляжи оборудованы столиками и скамейками. Стоит отметить, что и госнадзоры, проверяющие подготовку приморских мест отдыха к очередному купальному сезону, каждый год признают пригодность района Триозерья одной из первых. Цена отдыха Для тех, кто однодневному отдыху предпочитает более длительный, на Триозерье имеются небольшие базы отдыха с корпусами и комфортабельными коттеджами, разные легкие гостевые домики, палаточные городки. Все это рассчитано не только для индивидуального и семейного отдыха, но и на прием групп, проведение «корпоративов», размещение отдыхающих из других регионов, некоторые из которых традиционно приезжают сюда из года в год. Конечно, здесь еще нет пятизвездочных отелей с их безумными прайсами, но в высокий сезон цены на местных базах отдыха даже без «звездности» выглядят вполне впечатляюще. В «Серебряном береге» коттедж на сутки – 10-14 000 рублей, бунгало – 7 000, в «Береге Грина» комфортабельный 4-местный домик – 6 000, 4-местный картонный домик – 3 000, в Dream bay двух-трехместные номера – от 2 500 до 6 000, в «Голубой лагуне» домики – от 3 500 до 6 000 рублей, а номера – от 2 000 до 6 000, в «Бухте Спокойной» двухместные домики и номера – от 800 до 4 340 рублей. В целом, диапазон цен, по данным туроператоров, по здешним «домикам» – полтора порядка. Где-то от 1 200 до 18 000 рублей. Серьезно отличаются цены помещений в капитальных комфортных постройках с удобствами и в легких жилищах без удобств. То есть, найти четыре стены и крышу для себя может и семья, с трудом выкраивающая себе деньги из своих зарплат на летние отпуска, и семья, которая позволяет себе дорогой эксклюзивный отдых. Цены, конечно, условны. В отсутствие отдыхающих они падают, а на июль-август резко поднимаются. При этом многие места и домики бронируются заранее, практически с весны. Но и без брони, когда люди попадают сюда неожиданно, за деньги крыша над головой всегда находится. К дополнительным услугам или бонусам относятся детские площадки, костровые зоны, предоставление спортивного инвентаря и бытовой техники. Платны – привозная вода, уголь, дрова. Но за водой можно ходить и на бесплатный ключ, который находится по соседству с пляжем. Несколько баз предлагают обучение дайвингу и сопровождение начинающих при погружении в иной мир – туда, где царят морские ежи и звезды, осьминоги и разные моллюски, где в темной синеве нарастающих глубин можно увидеть косяки мигрирующих вдоль побережья рыб. В отзывах отдыхающих здесь доминируют оценки, что стоимость услуг явно завышена, а обещанные при бронировании комфортные условия оказываются преувеличенными. Что очень ценно – приличный, хотя и с «наценкой» сервис. Это и упомянутый прокат, в котором есть все, что пользуется здесь спросом. В нем можно взять что необходимо для тихого отдыха – рыбалки, и что важно для экстремального туризма – занятий дайвингом и виндсерфингом, аквабайкерством и кайтингом. Можно кататься на разных лодках и катамаранах, «бананах» и «таблетках», летать на вертолете, парить на парашюте. Все это разнообразие местная индустрия отдыха позволяет. Не проблема перекусить – имеются небольшие столовые и кафешки. В продаже в небольших магазинчиках в ассортименте – утоляющие жажду мороженое и холодное пиво, имеется свежая выпечка и различные привозные продукты, пользующиеся спросом у туристов. К фото: Берег бухты Триозерье легко спутать с побережьем какой-нибудь тропической страны. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора. ВНИМАНИЕ! «Дикарские» проблемы Безусловно, есть здесь и трудности. Так, любителям комфорта стоит учитывать, что электричество, питающее местные постройки, неустойчиво – оно от генераторов, и это смертельно для иной бытовой техники. Имеются проблемы связи и доставки корреспонденции, сюда почти не доходят местные и центральные печатные издания. Впрочем, это не столь уж большие потери в обмен на восстановление сил и здоровья. Для тех же, кто вообще желает избавиться от излишних прелестей цивилизации и отдыхать в эконом-режиме, тоже есть условия – создав хороший запас продуктов и воды, можно уединиться в какой-нибудь укромный уголок бухты и разбить свою палатку. Однако в августе уединиться здесь труднее, поскольку именно на этот месяц приходится пик посещаемости Триозерья. Зато любители бархатного сезона могут получать максимум наслаждения вплоть до прихода золотой приморской осени.

