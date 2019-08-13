Тихое обаяние Триозерья

Ценителями мест летнего отдыха на побережье Японского моря в Приморье особенно любима бухта Триозерье, расположенная всего в 230 км от Владивостока и относительно рядом с Находкой. Благодаря прибрежному морскому течению с севера вдоль всего восточного побережья края, вода в ней даже в самые жаркие дни июля и августа на мелководье отличается живительной прохладой и аквамариновой чистотой, а воздух не испорчен промышленными выбросами предприятий. Широкий пляж с великолепным мелким белым песком позволяет сотням отдыхающих располагаться здесь на прибрежной полосе длиной свыше двух километров практически все лето без тесноты и обид. Нет особой проблемы и с местом для машин. Удивительное – рядом