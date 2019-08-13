Вода не задерживается

Контракт на разработку проекта ливневых стоков для микрорайона «Западный» на сумму 6 млн рублей был подписан еще в марте. Протяженность проектируемой сети ливневой канализации ориентировочно составит 6 км. К началу 2020 года специалисты победившей в конкурсе компании должны будут подготовить необходимую для начала строительства документацию. На первом этапе планируется построить ливневой коллектор по маршруту: Новоникольский проезд - ул. Новоникольское шоссе - ул. Целинная - ул. Сельскохозяйственная - промышленный проезд от пересечения с ул. Сельскохозяйственной, ориентир - строение №16 «б» до точки сброса. На втором этапе ливневой коллектор протянут от перекрестка ул. Целинная к протоке реки Славянка и далее к ул. Коммунальная, где находится самая крупная котельная Уссурийска №5. Также предполагается установка двух очистных сооружений, водоприемников, камер и дренажно-насосных станций. Особое внимание будет уделено отводу воды от дома №10-а по улице Новоникольский проезд, придомовая территория которого постоянно затапливается поверхностными водами.