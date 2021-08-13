Приморский край обзавелся новой современной электричкой

Приморский край обзавелся новой современной электричкой
Приморский край обзавелся новой современной электричкой
Сегодня, 15:55ОбществоФото: pxhere.com
Парк пригородных электричек Приморского края пополнился современным электропоездом из шести вагонов. Глава региона Олег Кожемяко, мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков и начальник ДВЖД Николай Маклыгин осмотрели новый состав и пообщались с железнодорожниками.

Новая электричка сделана с учетом всех современных международных требований безопасности. Состав доступен для маломобильных граждан. В головных вагонах предусмотрены специализированные пандусы, установлены просторные биотуалеты. Сквозной проход через вагоны также был модернизирован.

Состав оборудован системой микроклимата, а вагоны оборудованы окнами новой конструкции. Усилена тепло- и шумоизоляция. В салоне установлены информационные табло и удобные диваны, есть места для провоза багажа и велосипедов.

По словам Олега Кожемяко, железная дорога занимает ведущее место в экономике Приморского края, а новый поезд — это очередной важный шаг в развитии ДВЖД.

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что не сомневается в том, что и жители, и гости города оценят комфорт нового поезда.

Глава ДВЖД отметил, что объемы перевозок сильно выросли за последнее время.

Сюжеты:
Приморье
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