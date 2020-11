Перспективы развития молодежного предпринимательства обсудили на ВЭФ-2019

В рамках программы Лаборатории "Инносоциум" на площадке Пространства доверия Фонда Росконгресс состоялась дискуссия на тему поддержки молодежного предпринимательства, как одного из ключевых факторов развития экономики

В рамках программы Лаборатории «Инносоциум» на площадке Пространства доверия Фонда Росконгресс состоялась дискуссия на тему поддержки молодежного предпринимательства, как одного из ключевых факторов развития экономики Развитие молодежной бизнес-инициативы – одно из приоритетных направлений деятельности социальной платформы Фонда Росконгресс и Фонда содействия социальному развитию Инносоциум. В дискуссии также приняли участие глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, директор аналитического центра в СНГ компании EY Алексей Рыбников. Кроме экспертов в дискуссии приняли участие победители хакатона DevService, который был организован Фондом Инносоциум при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в августе этого года. Хакатон это соревнование, позволяющее молодым программистам, дизайнерам и другим IT–специалистам создать новый совместный проект. Глобальной целью прошедшего мероприятия является создание единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых предпринимателей. Участникам хакатона было предложено найти оригинальную идею любого сервиса для упрощения ведения бизнеса и собрать команду, готовую доработать этот сервис и впоследствии участвовать в создании платформы. К участию в мероприятии были допущены как команды, так и отдельные участники в возрасте от 16 до 30 лет. Всего в финал прошли более 200 команд из 18 городов России, которые были приглашены в пространство коллективной работы «Точка кипения», чтобы в течение суток доработать свои проекты. «У нас созданы инфраструктура и институты поддержки в части развития социального предпринимательства, волонтерского движения, содействие НКО, которые направлены на поддержку социальной активности молодежи. Но то, что касается предпринимательства, очень много барьеров. У нас много ребят, которые хотят заниматься именно бизнесом, а не волонтерством. Мы должны им дать такую возможность. Совместно с Фондом Инносоциум мы договорились о создании биржи вакансий с учетом приложения, которое предложили ребята в рамках прошедшего хакатона, которое позволяет нам на платформе верифицировать репутационно работодателей потенциальных, и уже законодательно оформить разрешение родителей на трудоустройство молодого человека. И мы точно будем обеспечивать его безопасность и давать гарантии на социальный контракт», – заявила глава АСИ Светлана Чупшева. Хакатон DevService стал логичным продолжением работы, начатой в рамках Лаборатории «Инносоциум» на ПМЭФ-2019. Победители соревнования не только придумали эффективные и креативные решения, но, главное, понятные конечному потребителю – молодежи. «Поддержка хакатонов, проводимых совместно с АСИ, – это одно из новых направлений деятельности Фонда Инносоциум, учрежденного Фондом Росконгресс для поддержки важных социальных инициатив в нашей стране. Идея родилась несколько месяцев назад в рамках Петербургского экономического форума с целью использования возможностей Фонда Росконгресс для развития молодежного предпринимательства в стране. Наша задача заключается в том, чтобы в рамках крупнейших деловых мероприятий в России, проводимых Росконгрессом, сформировать определенную платформу для взаимодействия крупного бизнеса и молодежи. Это может быть и менторство, и выделение грантов, и прямое финансирование проектов. При этом особый акцент мы делаем на работу с регионами. Именно поэтому мы привезли во Владивосток победителей соревнования со всей страны», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина. Также после дискуссии на ВЭФ-2019 состоялся круглый стол «Менторская гостиная для молодых предпринимателей», в рамках которого прошла тет-а-тет-сессия между экспертами из сферы бизнеса и победителями хакатона DevService, на которой предприниматели поделились историями успеха и обсудили со студентами возможные способы поддержки предпринимательства и молодежи через технологические платформы. По итогам мероприятия будет разработана дорожная карта и план создания единой платформы для молодых предпринимателей. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

