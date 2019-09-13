Перспективы развития молодежного предпринимательства обсудили на ВЭФ-2019

Кроме экспертов в дискуссии приняли участие победители хакатона DevService, который был организован Фондом Инносоциум при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в августе этого года. Хакатон это соревнование, позволяющее молодым программистам, дизайнерам и другим IT–специалистам создать новый совместный проект. Глобальной целью прошедшего мероприятия является создание единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых предпринимателей. Участникам хакатона было предложено найти оригинальную идею любого сервиса для упрощения ведения бизнеса и собрать команду, готовую доработать этот сервис и впоследствии участвовать в создании платформы. К участию в мероприятии были допущены как команды, так и отдельные участники в возрасте от 16 до 30 лет. Всего в финал прошли более 200 команд из 18 городов России, которые были приглашены в пространство коллективной работы «Точка кипения», чтобы в течение суток доработать свои проекты.