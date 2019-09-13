Приморцам предлагают подзаработать

Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории РФ, основной этап состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.