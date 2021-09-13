Марина Ким: в Славянке нужно спасать детей

«Мы находимся в «Славянке», здесь «ВостокБункер» и пахнет выхлопом автомобиля, выделяется бензопирен. При этом через дорогу детский сад и детишки каждое утро выходят гулять и дышат этим веществом», - отмечает Марина Ким.
Местные активисты отмечают, что при долгом нахождении рядом с территорией производства начинает болеть голова. Телеведущая отметила, что к этой проблеме необходимо привлекать внимание общества.
Кроме того, Марина Ким посетила Дальнереченск, Лесозаводск и Горные Ключи. Она подчеркнула, что на отдаленных территориях необходимо развитие культуры, которое гармонично подтолкнет все остальные отрасли к развитию
Напомним, ранее телеведущая заявила о нескольких важных проблемах, которые волнуют всероссийское общество. По её словам в России и в Приморье нужно решить вопросы с бездомными животными и внести на рассмотрение законопроект одиноких беременных женщин.
Напомним, ранее Марина Ким приняла участие в Форуме «Левый поворот», который собрал около пятидесяти приморских журналистов, общественных деятелей и активных граждан, которые обсудили возможности решения главных дальневосточных проблем.