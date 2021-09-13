«Поезд Победы» произвел неизгладимое впечатление на приморцев

Необычный музей на рельсах не оставил равнодушным почти никого, кто прошел его от начала до конца. Те, кто посетил экскурсии отметили высокий уровень подготовки и подачи информации. Посетители покидали поезд с багажом неизгладимых впечатлений.
«Поезд Победы» составлен из 9 вагонов. В каждом из них представлен отдельный эпизод из истории Великой Отечественной войны — от последних предвоенных дней до взятия Берлина.
Киберволотнтер Мария Логунова рассказала, что во время посещения этого уникального музея с «совершенно современной подачей» ее захлестнул шквал эмоций. Она уверена, что посетить «Поезд Победы» должен каждый взрослый и ребенок.
«Музей насыщен подлинными экспонатами военного времени, он позволяет пережить те чувства, которые испытывали люди во время Великой Отечественной. На входе в первый вагон ты сразу же погружаешься в тот мир и то время. Полный эффект присутствия», — рассказала о своих впечатлениях Мария Логунова.
Киберволонтер также отметила, что особое впечатление производит последний вагон. В нем, по ее словам, словно сходятся прошлое и настоящее.
«Это позволяет понять, что история — не абстрактное прошлое, это часть каждого из нас, что великий подвиг, совершенный нашими предками, остался в нашей крови», — разъяснила киберволонтер.
Логунова отметила, что до «Поезда Победы» побывала во многих музеях, посвященных Великой Отечественной войне, но именно этот дал ей максимально сильно ощутить себя участником происходящего.
Во Владивостоке «Поезд Победы» встретил своего юбилейного, двухсоттысячного посетитиля. В последний день работы музея в столице им оказалась жительница Владивостока Ольга.
Музей на рельсах обрел небывалую популярность в Приморском крае. По словам замдиректора департамента внутренней политики Ольги Ивченко, чтобы его посетить, люди прибывали из других регионов.
«К нам в гости пришла дочь героя Демократа Леонова, которая специально приехала из Москвы, так как в столице она не могла посетить поезд», — поделилась интересной информацией Ольга Ивченко.
Глубокое погружение в историю благодаря грамотному использованию инструментов и современных технологий отметила и Светлана Горковенко, председатель НКО «Ключи от сердца».
«Мне нравится и то, что в этом музее использованы самые современные технологии, ведь наши дети привыкли именно к такой — разноплановой — подаче информации. А тут тебе и видеопроекция, и аудиогид, и панорамы битв, и много чего еще… И так глубоко погружает в происходящее…», — впечатлилась Горковенко.
А еще Светлане Горковенко посчастливилось заметить, как поезд меняет людей. Она рассказала, что видела, как на экскурсию шла группа курсантов. По ее словам, не особо-то и охотно. Однако уже на выходе из поезда ситуация кардинально переменилась.
«Я не могла не заметить, как изменились эти ребята! Они совсем иначе уже воспринимали информацию, у них было другое выражение лиц! А на выходе — когда экскурсия закончилась — они очень искренне, очень трепетно говорили, как гордятся тем, что живут в стране, которая сумела выстоять в такой войне. И что примеряли на себя: справились бы они, выпади на их долю такие испытания? Это очень, очень важно, что молодые люди задумались о таких вещах», — рассказала сотрудница НКО.
Светлана Горковенко уверена, что продуманная подача информации, как это было сделано в «Поезде Победы» — это именно тот формат, в котором дети наилучшим образом смогут усвоить информацию.