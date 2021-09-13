«Поезд Победы» произвел неизгладимое впечатление на приморцев

«Я не могла не заметить, как изменились эти ребята! Они совсем иначе уже воспринимали информацию, у них было другое выражение лиц! А на выходе — когда экскурсия закончилась — они очень искренне, очень трепетно говорили, как гордятся тем, что живут в стране, которая сумела выстоять в такой войне. И что примеряли на себя: справились бы они, выпади на их долю такие испытания? Это очень, очень важно, что молодые люди задумались о таких вещах», — рассказала сотрудница НКО.