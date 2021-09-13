В Приморье падает уровень безработицы

По последним данным, в регионе насчитывается 12,5 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы в профильных органах.
В Приморском центре занятости сообщают, что лучше всего ситуация обстоит в крупных городах края: Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске. Тут уровень безработицы даже до одного процента не дотягивает.
Сейчас, если приморец будет искать работу, то он может быть уверен, что первоначально найдет около 10 вакансий.
Не хватает «рабочих рук» в сферах строительства, обработки, сельскохозяйственной и лесной сферах, в рыболовстве и рыбоводстве. Чаще всего требуются сотрудники на рабочие профессии.
На сегодняшний день, по официальным данным, приморцам доступны более 65 тысяч вакансий.
Наиболее востребованы востребованы подсобники, водители, повара. Среди служащих — мастера, специалисты и агенты по закупкам.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.