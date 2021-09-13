В Приморье падает уровень безработицы

В сравнении с прошлым годом, численность безработных в Приморском крае упала на 39%, по данным министерства профильного образования на 1 сентября 2021 года. Специалисты сообщают, что ситуация на рынке труда — стабильная.

По последним данным, в регионе насчитывается 12,5 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы в профильных органах. В Приморском центре занятости сообщают, что лучше всего ситуация обстоит в крупных городах края: Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске. Тут уровень безработицы даже до одного процента не дотягивает. Сейчас, если приморец будет искать работу, то он может быть уверен, что первоначально найдет около 10 вакансий. Не хватает «рабочих рук» в сферах строительства, обработки, сельскохозяйственной и лесной сферах, в рыболовстве и рыбоводстве. Чаще всего требуются сотрудники на рабочие профессии. На сегодняшний день, по официальным данным, приморцам доступны более 65 тысяч вакансий. Наиболее востребованы востребованы подсобники, водители, повара. Среди служащих — мастера, специалисты и агенты по закупкам. Напомним, в регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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