Молодёжный форум «Андреевский городок» подвёл итоги

Впервые на форуме провели День Донбасса - из ДНР во Владивосток прибыла большая делегация молодёжи с двумя документальными фильмами, снятыми на донбасской земле. Их показы и последующее обсуждение проблем, поднятых в киноработах, вызвали горячий отклик у молодых дальневосточников. Все вместе ребята разбирались, как СМИ формируют общественно-политическую повестку и где искать ориентиры в информационных потоках современного мира. Беседы на эти темы с молодёжью проводили и представители православной церкви, приехавшие из Москвы, Казани, Хабаровска. Духовно-нравственное воспитание традиционно входит в программу форума «Андреевский городок» с самого начала его существования - это объясняется тем, что постоянным партнёром мероприятия выступает отдел по работе с молодёжью Владивостокской епархии РПЦ. Также основной организатор, Межрегиональный Фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день - Приморье», заручился поддержкой правительства Приморского края и Фонда президентских грантов. Президентский грант на проведение юбилейного форума был выигран в 2020 году и стал уже четвёртым в истории организации.