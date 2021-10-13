Молодёжный форум «Андреевский городок» подвёл итоги

Сейчас организаторы форума готовятся обнародовать итоговую резолюцию, с гордостью перечисляя спикеров, которые выступили перед молодыми делегатами из десяти субъектов ДФО. Встречи с ребятами провели губернатор Приморья Олег Кожемяко, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, глава Приморской епархии РПЦ митрополит Владимир, куратор «Бессмертного полка» на Балканах Сергей Глущенко, экономист и известный блогер Олег Комолов, блогер Евгений Супер, а также другие общественные деятели.
Впервые на форуме провели День Донбасса - из ДНР во Владивосток прибыла большая делегация молодёжи с двумя документальными фильмами, снятыми на донбасской земле. Их показы и последующее обсуждение проблем, поднятых в киноработах, вызвали горячий отклик у молодых дальневосточников. Все вместе ребята разбирались, как СМИ формируют общественно-политическую повестку и где искать ориентиры в информационных потоках современного мира. Беседы на эти темы с молодёжью проводили и представители православной церкви, приехавшие из Москвы, Казани, Хабаровска. Духовно-нравственное воспитание традиционно входит в программу форума «Андреевский городок» с самого начала его существования - это объясняется тем, что постоянным партнёром мероприятия выступает отдел по работе с молодёжью Владивостокской епархии РПЦ. Также основной организатор, Межрегиональный Фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день - Приморье», заручился поддержкой правительства Приморского края и Фонда президентских грантов. Президентский грант на проведение юбилейного форума был выигран в 2020 году и стал уже четвёртым в истории организации.
Образовательная программа «Андреевского городка» включила три школы: политики, экономики и культуры. Частью программы стал День науки: с рассказами о своей работе выступили академики ДВО РАН, учёные ДВФУ, молодые исследователи. Помимо лекций и дискуссий на форуме специально выделили время для активного отдыха и спорта - молодёжь с удовольствием купалась в тёплом море, осваивала сапы, а по вечерам собиралась в шатре для культурной программы - и здесь были свои звёзды. Всех покорило выступление театра-студии «Жираф» из Благовещенска с коллекцией русских костюмов и рассказом о национальной культуре одежды. Также, по словам директора фонда «Татьянин день - Приморье» Олеси Некрасовой, интерес у молодёжи вызвали серьёзные темы экономического прорыва России и условий для него в период пандемии коронавируса.
Делегатами форума стали около 500 молодых дальневосточников и не только. Молодые люди узнали много нового об истории и культуре России и Дальнего Востока, о выдающихся деятелях, оказавших влияние на формирование облика современного Дальнего Востока и о том, какой вклад может сделать в процветание родных регионов современная молодёжь. Примечательно, что в этом году инициативы фонда «Татьянин день - Приморье» вышли на международный уровень: благодаря зародившемуся партнёрству с Русским Домом в Белграде и давней дружбе с Дальневосточным государственным институтом искусств в октябре в Сербии была организована выставка приморского художника Игоря Обухова. Как отмечает Олеся Некрасова, такие межкультурные обмены позволяют жителям других стран лучше узнать Дальний Восток и заочно полюбить суровые дальневосточные края.