Джулиан Ассанж сорвал маску с генконсула США во Владивостоке

Во многом благодаря преследуемому США основателю сайта WikiLeaks удалось пролить свет на послужной список нового американского генерального консула Луиса Кришока 30 июля 2019 года к выполнению обязанностей генерального консула США во Владивостоке приступил Луис КРИШОК. Перед своим отъездом из России предшественник американца Майкл КИЙС, обращаясь к жителям Приморского края, сообщил в одном из интервью, что «К вам приедет дипломат высокого класса, говорящий по-русски гораздо лучше меня, имеющий большой опыт работы в России и общения с русскими». Вскоре после этого заявления Л. Кришок самостоятельно решил обратиться к приморцам, для чего опубликовал видеообращение, в котором произнес воодушевляющую речь о праведном намерении «укреплять связи между гражданами России и США на территории Дальневосточного федерального округа», а также о том, что будет посещать матчи хоккейного клуба «Адмирал» в свитере капитана команды НХЛ «Washington Capitals» Александра ОВЕЧКИНА, данной ремаркой американец как бы подчеркивал связь с Россией, создавая имидж «своего парня». Верный ученик Сороса После прибытия во Владивосток в ходе интервью местным изданиям иностранец продолжил в рамках выбранной стратегии самопиара рассказывать о планах по строительству крепких взаимоотношений между Россией и США, раздавать щедрые комплименты столице Приморского края и её жителям, сообщил о том, что пишет книги для детей и любит КВН. При этом иностранец не распространялся о его предыдущих местах работы и опыте развития двусторонних отношений США с иностранными государствами. Официальный сайт посольства США в Москве также скупо иллюстрирует послужной список Л. Кришока. В соответствии с опубликованной там информацией, генеральный консул является карьерным дипломатом с 20-летним опытом работы. Не женат и не имеет детей. Владеет русским, украинским и сербохорватским языками. Как вишенка на торте - заявление Л. Кришока РИА «Владньюз», сделанное им 26 августа 2019 года, касающееся целей его работы в Госдепартаменте США, тогда американец заявил, что «Моя работа заключается в том, чтобы сделать мир чуть лучше». Создаваемый иностранцем образ большого друга России, хоккейного болельщика, «своего парня» подкупает, российский обыватель порядком устал от откровенно деструктивной повестки дня на российско-американском направлении и желает верить, что заявления очередного генерального консула не окажутся лишь частью спланированной пропагандистской акции в рамках политики двойных стандартов, проповедуемой США. Однако в современном мире, где информация распространяется лавинообразно, даже такому искусному «дипломату», как Л. Кришок, тяжело утаить любопытные аспекты своей, как оказалось, богатой служебной биографии. Во многом благодаря преследуемому США основателю сайта WikiLeaks Джулиану АССАНЖУ удалось пролить свет на послужной список нового генерального консула. После окончания Американского католического университета в Вашингтоне в 1995 году Л. Кришок год преподавал социологию в Уральском государственном университете в Екатеринбурге в рамках гранта НПО США «Civic Educational Project». Указанная некоммерческая структура занималась организацией лекций специалистов западных стран для государств бывшего коммунистического блока. Получала финансирование от фонда «Открытое общество» Д. Сороса, Госдепартамента США и Еврокомиссии. С 1996 по 1998 гг. Л. Кришок являлся заместителем директора указанного проекта в Москве, развивал обменные программы США в России. Интересно, что в ноябре 2015 года Генеральная прокуратура России включила фонд «Открытое общество» Д. Сороса в список нежелательных организаций. В заявлении Генеральной прокуратуры РФ указано, что деятельность данной НКО представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства. Именно работая в некоммерческом секторе, еще юный Л. Кришок, скорее всего, получил первые представления о развитии двусторонних отношений между Россией и США. Желая продолжить карьеру в сфере международных отношений, в 1999 году Л. Кришок поступил на службу в Госдепартамент и получил назначение в посольство США в Украине помощником посла, где работал до 2001 г. Именно в этот период западными странами во главе с США велась активная фаза подготовки «оранжевой» революции в Украине, а страна была наводнена различными американскими и европейскими неправительственными структурами, которые под лозунгом развития демократии и гражданского общества осуществляли работу по формированию антироссийской повестки, пропагандировали ценности западного образа жизни, вели подготовку лидеров будущих протестов. Разжигатель «горячих точек» После успешного завершения украинской командировки Л. Кришок в 2003 году направляется в Сербию, где его назначают на должность сотрудника политического отдела посольства США в Белграде сроком на один год. Командировка американца приходится на период окончательного распада Югославии, к которому привели активные подрывные действия США и НАТО, в том числе прямое военное вмешательство без резолюции Совета безопасности ООН. Л. Кришок на вверенном ему посту как раз отвечал за работу с оппозицией. Да так хорошо, что за это был номинирован на премию госдепа «за исключительные достижения в борьбе за права человека и демократию». В 2007 году Л. Кришок получает повышение и занимает пост главы политико-экономического отдела посольства США в Белоруссии, где так же, как и в Сербии отвечает за работу с оппозицией. Иностранец лично поддерживал видных оппозиционных деятелей. Однако деструктивная деятельность американца не осталась без внимания властей Беларуси и 2 мая 2008 г. Л. Кришок был объявлен персоной нон-грата и выслан из страны. После позорной высылки из Беларуси Л. Кришок вновь возвращается на Балканы и в 2010 году занимает должность сотрудника политико-экономического отдела посольства США в Косово, стране, законность которой признает только ряд стран Запада. Здесь он быстро разобрался со всеми, кто мешал проамериканским властям, держащимся на штыках НАТО. В завершение своего разрушительного турне по осколкам бывшей Югославии Л. Кришок был назначен в посольство США в Боснии, где занимал пост и.о. директора отдела Евразии офиса помощника координатора Госдепартамента США по Европе, Евразии и Центральной Азии. Однако на данный период операция по развалу Югославии была выполнена, и в специфических услугах американца больше не нуждались, и в 2012 году Л. Кришок был назначен временным поверенным в делах США в Гренаде, островном государстве на юго-востоке карибского моря, в котором после вооруженного вторжения США в 1983 году (операция «Вспышка ярости») был установлен проамериканский режим. Подобное назначение можно рассматривать как заслуженный отдых, полученный за большие заслуги. Однако уже в 2017 году, незадолго до назначения в Россию Л. Кришок окончил с отличием Школу национальной безопасности и ресурсной стратегии Университета национальной обороны США. Данное учебное заведение осуществляет подготовку «стратегических лидеров» сегодняшнего и завтрашнего дня из числа американских военнослужащих, сотрудников госдепартамента США, ЦРУ, АНБ и других американских министерств и ведомств. Судя по всему, США вновь понадобились навыки Л. Кришока, но перед новой миссией ему организовали повышение квалификации. Зачем «голубь мира» залетел во Владивосток? И вот в 2019 году, отдохнув в Гренаде, Л. Кришок прибыл на должность генерального консула США во Владивостоке. Беглый анализ его послужного списка показывает, что американец отнюдь не является специалистом по выстраиванию конструктивного межгосударственного диалога на основе принципа равноправия, а в большей степени имеет навыки по оказанию влияния на электоральные процессы в стране пребывания с учетом национальных интересов США, работе с оппозицией и моделированию протестной активности населения. При этом, принимая во внимание его языковые навыки и места прошлой работы, очевидно прослеживается специализация по славянским государствам. Так что же послужило причиной назначения такого специфического специалиста в Россию, во Владивосток? На сегодняшний день российско-американские отношения характеризуются реализацией Вашингтоном агрессивной внешнеполитической доктрины в отношении нашей страны в интересах снижения ее геополитического влияния, трансформации политической парадигмы России в соответствии с национальными интересами США. Вашингтон не готов воспринимать Москву в качестве равноправного партнера. В соответствии с новой редакцией Национальной стратегии США в сфере разведки, Российская Федерация обозначена угрозой номер один в списке «традиционных противников». Выполнять положения стратегии и бороться с «противником» призваны такие люди, как Л. Кришок, имеющие соответствующие навыки и опыт. Командировка во Владивосток, возможно, - лишь первый этап в российском турне американца. Кто знает, возможно, к старту кампании по выборам Президента России в 2024 году Л. Кришок окажется на должности в политическом отделе посольства США в Москве, где сможет в полной мере применить свои навыки, полученные в Украине, Сербии и Беларуси. И пусть жителей Приморского края не сбивают с толку сладкие речи Л. Кришока о желании «укреплять связи между гражданами России и США на территории Дальнего Востока» и свитер Александра Овечкина. Это всего лишь маска, рекламный трюк, пиар-ход для обеспечения возможности решения основных задач, продиктованных национальными интересами США, в которых нет места сильной и независимой России. ВАЖНО Не надо помогать американцам делать их работу В интервью иностранным журналистам В. Высоцкий заявил «У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами». Сегодня США проводит подготовительную работу в России, идет оценка оппозиционной активности и протестного потенциала, определяются перспективные лидеры и приемлемые технологии возможной «цветной революции». В складывающихся условиях каждый гражданин России должен понимать, что лучшая прививка от любой революции - это наличие национального самосознания и любовь к своей стране. Не надо помогать американцам делать их работу. На фото: Генконсул США во Владивостоке Луис Кришок всех заверяет, что своей работой хочет сделать мир лучше и безопаснее. Но почему-то слишком часто в тех местах, где он появляется, вспыхивают беспорядки, и даже начинаются войны. Фото из архива Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

