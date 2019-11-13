Свободная земля во Владивостоке будет выставлена на продажу

На V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир ПУТИН пообещал подумать над идеей массового жилищного строительства во владивостокской агломерации. По его словам, нужно подумать, как вписать Приморский край в те задачи, которые поставлены в соответствующем национальном проекте «Жилье и городская среда» в целом по стране.