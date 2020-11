Свободная земля во Владивостоке будет выставлена на продажу

На торги будет выставлено 26 лотов площадью от 0,14 до 10,6 га на Патрокле

На торги будет выставлено 26 лотов площадью от 0,14 до 10,6 га на Патрокле Земли под жилищную застройку в районе бухты Патрокл во Владивостоке будут проданы на открытом аукционе. Организатором торгов выступает АО «ДОМ.РФ». На V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир ПУТИН пообещал подумать над идеей массового жилищного строительства во владивостокской агломерации. По его словам, нужно подумать, как вписать Приморский край в те задачи, которые поставлены в соответствующем национальном проекте «Жилье и городская среда» в целом по стране. «АО «ДОМ.РФ» исторически обладает большим по объему портфелем земельных участков во Владивостоке. Значительная их часть, а это 60 га, расположена в бухте Патрокл. Бухта Патрокл является инвестиционно привлекательной для застройщиков и инвесторов, так как обладает всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой», - цитирует АО «ДОМ.РФ» ТАСС. Жилой микрорайон Патрокл находится на юго-востоке Владивостока рядом с одноименной бухтой. На ее берегу расположены жилые дома улицы Басаргина, прогулочная зона Леопардовой набережной. Там же пролегает основная объездная трасса города Седанка - Патрокл, ведущая из центра Владивостока в пригород и аэропорт. Продаваемые земли предназначены для реализации жилищных проектов строительства многоквартирных домов с сопутствующей инженерной инфраструктурой и для строительства объектов розничной торговли с паркингами. На торги будет выставлено 26 лотов площадью от 0,14 до 10,6 га, диапазон начальной стоимости - от 4,9 до 210 млн рублей в зависимости от размера. «Для всех земельных участков разработан и утвержден проект планировки и межевания территории, что должно ускорить получение исходно-разрешительной документации для застройщиков, которые планируют реализовать проекты на этих участках. Часть аукционов уже объявлена, по остальным ведется их публикация», - пояснили в «ДОМ.РФ». Кроме того, организация намерена продать участки площадью более 300 га на острове Русский, они предназначены под комплексное освоение территорий. Сейчас ведется отбор предложений от проектных организаций для дальнейшей разработки и утверждения проекта планировки территории, в которую попадают эти участки. Досье газеты «Золотой Рог»: Фонд «ДОМ.РФ» учрежден 1 сентября 2016 года (до 3 сентября 2019 года — Фонд единого института развития в жилищной сфере). «ДОМ.РФ» уполномочен в качестве агента РФ вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки. Земельные участки предоставляются как для целей комплексного освоения территории, так и для отдельных проектов строительства. Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter