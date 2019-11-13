Tele2 презентовала стипендиальную программу в ДВФУ во Владивостоке

Tele2 презентовала стипендиальную программу в ДВФУ во Владивостоке

13 ноября 2019, 11:43
Общество
Tele2 в третий раз запустил мотивационную программу для студентов и молодых ученых Дальневосточного федерального университета

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в третий раз запустил мотивационную программу для студентов и молодых ученых Дальневосточного федерального университета

На презентации, которая прошла в кампусе ДВФУ, коммерческий директор приморского филиала Tele2 Людмила Калашникова объявила о старте стипендиальной программы, коснулась основных вех ее возникновения и этапах реализации. Для конкурсантов уже определена и тема творческой работы: «Салон сотового оператора в 2025 году». В связи с этим спикер рассказала и о последних тенденциях в развитии направления дистрибуции. Примером послужил новый digital-формат обновленных фирменных магазиновTele2.

Заявки для участия в конкурсе именных стипендий принимаются до 31 декабря 2019 года. Позже студентов ждет наиболее интересный этап программы – разработка проекта и его защита. В этом году будет определено пять победителей. Призовой фонд – 300 тысяч рублей.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«В 2017 году мы первыми среди регионов Tele2 запустили тогда еще пилотный проект именной стипендии. Кейс оказался успешным. Сегодня мы объявляем старт нашего конкурса уже в третий раз. Наша стипендиальная программа получила развитие и работает в некоторых вузах и городах нашей страны: в Тюмени, Архангельске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Воронеже и Улан-Удэ. Отмечу как год от года растет уровень конкурсных работ ребят, претендующих на нашу именную стипендию. Мы рады оказывать поддержку талантливой молодежи».

Илья Яськов, заместитель проректора по развитию Дальневосточного федерального университета:

«Стипендиальная программа, предоставленная компанией Tele2 – хороший стимул для студентов ДВФУ к активному участию в проектной деятельности. Важно, что партнер предлагает обучающимся не только материальную поддержку, но и возможность воплотить свои идеи, проявив креативность мышления! Это отличный шанс активным и целеустремленным студентам реализовать свой потенциал, создать уникальный проект и довести его до конца».

Также в ближайшее время состоится презентация успешного студенческого проекта прошлого учебного года. Это интерактивная навигационная доска с подробной картой расположения аудиторий, спортзалов и других помещений. Стенд будет размещен на входе в главный корпус ДВФУ. Авторы проекта – Дарья Чаплыгина и Валерий Лопин.

Напомним, Tele2 впервые запустила именные стипендии для студентов ДВФУ в 2017-2018 учебном году. Мотивационную программу для талантливых студентов вуза закрепило соглашение о сотрудничестве, которое университет и оператор заключили на полях IV Восточного экономического форума.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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