Tele2 презентовала стипендиальную программу в ДВФУ во Владивостоке

«В 2017 году мы первыми среди регионов Tele2 запустили тогда еще пилотный проект именной стипендии. Кейс оказался успешным. Сегодня мы объявляем старт нашего конкурса уже в третий раз. Наша стипендиальная программа получила развитие и работает в некоторых вузах и городах нашей страны: в Тюмени, Архангельске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Воронеже и Улан-Удэ. Отмечу как год от года растет уровень конкурсных работ ребят, претендующих на нашу именную стипендию. Мы рады оказывать поддержку талантливой молодежи».