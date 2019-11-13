Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников

«Если жители региона столкнулись в своих муниципалитетах с несправедливым распределением мест в детских садах, неудовлетворительным питанием в образовательных учреждениях или работой преподавателей и другого персонала, их не устраивает материально-техническое обеспечение соцучреждения, качество оказания помощи в больницах, возникли вопросы с записью на прием к врачу или обеспечением лекарственными средствами, нарушается порядок предоставления мер социальной поддержки, имеются замечания к работе библиотек или содержанию спортплощадок – обо всем этом можно сообщить на портале “Сделай Приморье лучше”. Информация о нарушении поступит в соответствующий орган и будет решена в конкретно обозначенный срок», – отмечают в ведомстве.