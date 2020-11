Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников

Неравнодушные граждане могут обратиться по всем волнующим их вопросам

Неравнодушные граждане могут обратиться по всем волнующим их вопросам Рассмотрено около тысячи сообщений, оставленных на портале «Сделай Приморье лучше», – по большинству из них уже приняты меры. Неравнодушные граждане могут обратиться по всем волнующим их вопросам, в том числе социальным: здравоохранению, образованию, культуре. Как отмечают в краевом департаменте информатизации и телекоммуникации, с момента запуска портала по вопросам социального блока поступили десятки обращений. Граждане могут рассказать о проблемах, связанных с детскими садами, школами, больницами, учреждениями социальной поддержки, библиотеками, памятниками культуры, содержанием спортплощадок и другим. «Если жители региона столкнулись в своих муниципалитетах с несправедливым распределением мест в детских садах, неудовлетворительным питанием в образовательных учреждениях или работой преподавателей и другого персонала, их не устраивает материально-техническое обеспечение соцучреждения, качество оказания помощи в больницах, возникли вопросы с записью на прием к врачу или обеспечением лекарственными средствами, нарушается порядок предоставления мер социальной поддержки, имеются замечания к работе библиотек или содержанию спортплощадок – обо всем этом можно сообщить на портале “Сделай Приморье лучше”. Информация о нарушении поступит в соответствующий орган и будет решена в конкретно обозначенный срок», – отмечают в ведомстве. Чтобы оставить обращение по социальной или любой другой сфере, необходимо пройти простую регистрацию с указанием своей электронной почты либо войти через личный кабинет портала Госуслуг. Написать о проблеме можно и в специально разработанном мобильном приложении «Сделай Приморье лучше», доступном для операционных систем IOS и Android. Отметим, портал «Сделай Приморье лучше» создан в рамках национального проекта «Цифровая экономика». С его помощью можно оценить эффективность работы органов местного самоуправления, качество предоставления жилищно-коммунальных, государственных и муниципальных услуг, а также быстро, без бумаг и посещения каких-либо ведомств разместить сообщение о проблеме и получить ответ с подтверждением ее устранения или конкретным сроком выполнения работ. С момента запуска портала (1 июля) поступило 1 368 сообщений, из них более 930 уже рассмотрены. Журнал "Дальневосточный капитал".

