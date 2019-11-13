Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников

Жителям Приморья предлагают жаловаться на чиновников

13 ноября 2019, 17:41
Общество
Неравнодушные граждане могут обратиться по всем волнующим их вопросам

Неравнодушные граждане могут обратиться по всем волнующим их вопросам

Рассмотрено около тысячи сообщений, оставленных на портале «Сделай Приморье лучше», – по большинству из них уже приняты меры. Неравнодушные граждане могут обратиться по всем волнующим их вопросам, в том числе социальным: здравоохранению, образованию, культуре.

Как отмечают в краевом департаменте информатизации и телекоммуникации, с момента запуска портала по вопросам социального блока поступили десятки обращений. Граждане могут рассказать о проблемах, связанных с детскими садами, школами, больницами, учреждениями социальной поддержки, библиотеками, памятниками культуры, содержанием спортплощадок и другим.

«Если жители региона столкнулись в своих муниципалитетах с несправедливым распределением мест в детских садах, неудовлетворительным питанием в образовательных учреждениях или работой преподавателей и другого персонала, их не устраивает материально-техническое обеспечение соцучреждения, качество оказания помощи в больницах, возникли вопросы с записью на прием к врачу или обеспечением лекарственными средствами, нарушается порядок предоставления мер социальной поддержки, имеются замечания к работе библиотек или содержанию спортплощадок – обо всем этом можно сообщить на портале “Сделай Приморье лучше”. Информация о нарушении поступит в соответствующий орган и будет решена в конкретно обозначенный срок», – отмечают в ведомстве.

Чтобы оставить обращение по социальной или любой другой сфере, необходимо пройти простую регистрацию с указанием своей электронной почты либо войти через личный кабинет портала Госуслуг. Написать о проблеме можно и в специально разработанном мобильном приложении «Сделай Приморье лучше», доступном для операционных систем IOS и Android.

Отметим, портал «Сделай Приморье лучше» создан в рамках национального проекта «Цифровая экономика». С его помощью можно оценить эффективность работы органов местного самоуправления, качество предоставления жилищно-коммунальных, государственных и муниципальных услуг, а также быстро, без бумаг и посещения каких-либо ведомств разместить сообщение о проблеме и получить ответ с подтверждением ее устранения или конкретным сроком выполнения работ. С момента запуска портала (1 июля) поступило 1 368 сообщений, из них более 930 уже рассмотрены.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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