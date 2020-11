Цифровую лабораторию Приморского края готовятся открыть на острове Русском

Учреждение расположится в Центре цифрового развития Дальневосточного федерального университета

Учреждение расположится в Центре цифрового развития Дальневосточного федерального университета Основная цель запуска лаборатории – создание, разработка и развитие цифровой платформы для обеспечения деятельности Правительства, органов исполнительной власти, аппарата губернатора Приморского края. Ее сотрудники будут вести работу по сбору, хранению и анализу больших массивов данных, в том числе с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, заниматься внедрением «сквозных» цифровых технологий в существующие процессы с целью их оптимизации. «Мы намерены пригласить на работу в лабораторию специалистов со всего края, желающих развиваться в сфере информационных технологий. Они станут работать над прорывными цифровыми проектами и решениями, осваивать и использовать в повседневной деятельности самые современные методологии и подходы. Мы предложим сотрудникам конкурентоспособные условия труда и амбициозные, интересные и очень ответственные задачи», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук. Как отмечают в самой лаборатории, работы, которые будут здесь вести, имеют огромное значение для всего Приморья. К примеру, на сегодняшний день не все системы электронного документооборота интегрированы между собой, из-за чего нередко приходится вручную переформатировать нужные документы и переносить данные из одного реестра в другой, что сильно замедляет деятельность. Специалисты лаборатории станут трудиться, в том числе, и над решением этой проблемы. «Мне кажется очень важным, что подобная лаборатория открывается именно в Приморском крае. В нашем регионе хватает ребят с большим потенциалом, которым интересна IT-сфера, поскольку это действительно одно из самых актуальных и востребованных направлений деятельности. Я сам знаю многих из них и рад, что могу предложить им достойные места работы в новом современном учреждении. Здесь есть все условия для получения профессионального опыта и построения успешной карьеры. Кроме того, таким образом мы решаем еще одну задачу, поставленную перед нами губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко – оставляем талантливую молодежь в Приморье», – подчеркнул директор Цифровой лаборатории Приморского края Дмитрий Чернышев. Отметим, создание Цифровой лаборатории Приморского края соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», который включает пять ключевых направлений работы в Приморье: информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление. Как неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин, формирование цифровой экономики – вопрос национальной безопасности и развития государства. «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний», – подчеркивал глава государства. Фото администрация Приморского края. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter