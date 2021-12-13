Росгвардию, полицию и МЧС Приморья приводят в повышенную готовность

«Особое внимание уделим местам массового пребывания людей, где пройдут праздничные мероприятия, только во Владивостоке их будет 16, транспорту, особенно, который долго стоит без владельцев», — подчеркнули правоохранители.
Силы МЧС, Росгвардии и полиции приводятся в повышенную готовность. В дни праздников привлекут дополнительные силы для подкрепления, в том числе инженерно-саперные и кинологические подразделения. Увеличат количество экипажей вневедомственной охраны.
Во время гуляний пропуск на них будет осуществляться через металлодетекторы. Усилится контроль за важными объектами жизнеобеспечения в регионе.
«Наша общая задача — обеспечить безопасность наших граждан в праздники. Превентивную работу нужно вести уже сейчас», — обозначил глава Приморья.
Кстати, «праздники» для правоохранителей и МЧС уже начались. В самом разгаре рейды по выявлению торговцев несертифицированной пиротехникой. Ближе к Новому Году привлекут еще больше техники и людей.