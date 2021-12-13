В 2021 году капремонт прошел почти в 300 домах Приморья

«Сейчас хорошая динамика по ремонту многоквартирных домов, что позволило начать восстановление зданий, которые стояли в плане на более поздние сроки. И в следующем году такие темпы ремонтов должны быть сохранены», — отметила зампред правительства Приморья Елена Пархоменко.