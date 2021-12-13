В 2021 году капремонт прошел почти в 300 домах Приморья

А в декабре завершили работу уже на 22 объектах.
«Сейчас хорошая динамика по ремонту многоквартирных домов, что позволило начать восстановление зданий, которые стояли в плане на более поздние сроки. И в следующем году такие темпы ремонтов должны быть сохранены», — отметила зампред правительства Приморья Елена Пархоменко.
По данным краевого фонда капремонта, к ремонту домов, не некоторых адресах, подходили комплексно.
Сразу три вида капитального ремонта получил дом во Владивостоке на Калинина, 158. В октябре тут закончили с работами по обновлению крыши и фасада, а в декабре завершили наладку системы электроснабжения.
Также во Владивостоке, но уже на Татарской, в доме №14 отремонтировали крышу, а в №18 — фасад. Ремонт крыш прошел в домах по адресам: Басаргина, 1, Овчинникова, 12 и 12а.
Специалисты рассказали, что приемка работы прошла уже в Углекаменске, Галенках, Пожарском, Камень-Рыболове, Шкотово, Липовцах и Кировском. В общей сложности в регионе отремонтированы почти 300 домов.