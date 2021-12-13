За соблюдением масочного режима во Владивостоке следят 10 комиссий

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения за прошедшие выходные во Владивостоке составили 44 протокола. Режим повышенной готовности действует в Приморье еще с весны 2020 года. Виной тому — COVID-19.
Рейды прошли в ТЦ «Искра», «Луговая», «Зелёный остров» на Калинина и Багратиона.
По словам замглавы города Дмитрия Свитайло, за соблюдением масочного режима в городе следят около 30 человек — 10 административных комиссий. Среди них специалисты мэрии и сотрудники полиции.
Их задача — информировать горожан о том, что масочный режим, социальную дистанцию нужно соблюдать. А еще держать руки чистыми — использовать антисептики.
Согласно последним отчетам, во Владивостоке за последние сутки подтверждено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Общий счет дошел до 53 278 человек.
Медики напоминают о неотложности вакцинации. В городе действуют 32 прививочных пункта.