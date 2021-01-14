"Шпионский" скандал развивается в Приморском крае

"Шпионский" скандал развивается в Приморском крае

Сегодня, 17:02
Общество
Photo: Медиахолдинг1Mi
В Приморье активно развивается «шпионское дело», о котором пишут авторы телеграмм-канала «Сила в правде». По их словам, за шпионаж уже задержан деловой партнер приморского миллиардера Дмитрия Алексеева, директор Института проблем морских технологий ДВО РАН Александр Щербатюк.

Проверка по базе «СПАРК-Интерфакс» выявила запутанную схему вывода бюджетных средств.

«Информация о мрачных «шпионских» перспективах рублевого миллиардера и совладельца компании ДНС Алексеева получает все новые подтверждения.

Photo:facebook.com

Данные системы СПАРК вполне наглядно показывают, как простая игра в буквы, что называется, «до степени смешения», позволяет «доить» из бюджета миллионы, направляемые на НИОКР, а заодно получить неплохие перспективы заработать на этом еще раз. Уже как совладельцу продукта, созданного на государственные деньги.

Заодно становится понятно, что г-н Алексеев страдает серьезным когнитивным диссонансом, видимо, пока еще не осознанным. Электорату он внушает мысль, что надо ещё глубже встраиваться в мировую экономику и глобальное разделение труда, при котором нам ничего не надо создавать, а лишь приобретать на рынке, ведь это легко и приятно. А под эти речи путем мутных схем он пытается наложить лапу на то, что изобретают и создают российские ученые и инженеры. Как-то непоследовательно получается».

Напомним, что до этого сообщения в телеграмм-канале «Сила в правде» была опубликована информация, что, по мнению авторов канала, из-за того, что уголовный розыск и силовики могут постучаться к самому Дмитрию Алексееву, он развернул в интернете антигосударственную информационную кампанию.

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