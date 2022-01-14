Приморцам указали, кому в 2022 году надо заполнять форму 3-НДФЛ

Приморцам указали, кому в 2022 году надо заполнять форму 3-НДФЛ
Приморцам указали, кому в 2022 году надо заполнять форму 3-НДФЛ
Вчера, 17:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье стартовала Декларационная кампания 2022 года. До 4 мая гражданам года необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году.

В УФНС напомнили, что отчитаться о доходах в 2022 году следует:

— если в 2021 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения;

— получил дорогие подарки не от близких родственников;

— выиграл небольшую сумму в лотерею;

— сдавал имущество в аренду;

— получал доход от зарубежных источников.

При этом, в случае продажи недвижимости на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику не нужно сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Помимо этого, отчитаться о своих доходах необходимо индивидуальным предпринимателям, применяющим общую систему налогообложения, нотариусам, которые занимаются частной практикой, адвокатам.

Декларацию можно подать онлайн, используя «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте УФНС России.

Отметим, что направить декларацию на получение налоговых вычетов можно в любое время в течение года.

Сюжеты:
Приморье
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