Приморцы, ищущие работу, отмечают, что трудоустроиться стало сложнее

К такому выводу пришли специалисты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Они опросили 17,7 тысяч жителей российских регионов, в том числе и Приморья, чтобы выяснить настроения соискателей в конце 2021 года.

Как выяснилось, более всех пессимистично оценивают свои перспективы трудоустройства финансисты и юристы. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели из сферы продаж, а также ищущие вакансии в строительных компаниях. Что касается регионов, то наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из Москвы, Московской области и Центрального федерального округа. Зато наиболее уверенно относительно других регионов себя чувствуют соискатели на Дальнем Востоке и в Сибири. Так, например, в Приморье 74% опрошенных сообщили, что не ощущают угрозы увольнения на текущем месте работы. И всё же жители всех российских регионов отмечают, что искать работу стало намного сложнее. В Приморье об этом сообщили 59% соискателей, а 34% — считают, что найти работу по своей профессии для них не составит труда. Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда с целью трудоустройства — в Северо-Западном ФО. Меньше всего — на Дальнем Востоке. Примечательно, что в Приморье всего 36% респондентов ответили, что готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место, а половина приморцев, принявших участие в опросе, ответили, что не согласны к снижению заработка. Интересно, что меньше всего склоняются к поиску подработки соискатели из Москвы и Московской области. Противоположная картина сложилась в ДФО — 60% соискателей рассматривают возможность дополнительного заработка. В Приморье — 63% соискателей готовы к подработке в ближайшее время, а 12% — уже имеют вторую работу.

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