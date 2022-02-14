«Берингия» покажет Камчатку сказочную, экстремальную и деловую

Из новшеств: впервые на полуострове пройдёт 300-километровая гонка «Авача Рэйс». Она стартует в один день с «Елизовским спринтом». Из елизовской Долины Уюта каюры выйдут на спринтерскую и большую гонку. 23 февраля участников «Авача Рэйс» встретят в рамках ежегодного «Снежного пути», где также пройдёт гонка-спринт и этап Кубка России по ездовому спорту. Главная гонка — «Берингия» состоится 6–7 марта в селе Эссо. В этом году добавили новизны и в традиционный маршрут Эссо — Оссора: принято решение добавить ещё пять контрольных пунктов. В итоге расстояние между контрольными точками станет меньше, но увеличится время прохождения всей этой экстремальной трассы.