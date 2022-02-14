«Берингия» покажет Камчатку сказочную, экстремальную и деловую

«Берингия» покажет Камчатку сказочную, экстремальную и деловую
«Берингия» покажет Камчатку сказочную, экстремальную и деловую
Сегодня, 15:27ОбществоФото: фото с сайта https://beringia41.ru
На Камчатке готовятся к открытию одного из самых масштабных краевых праздников — фестивалю «Берингия».

Традиционная гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове ежегодно уже свыше 30 лет и за это время превратилась из спортивного турнира в грандиозный зимний фестиваль, наполненный самыми разными событиями: яркими праздниками, мастер-классами, состязаниями, играми, встречами предпринимателей, образовательными миссиями.

В этом году мероприятия «Берингии» пройдут даже в самых отдалённых районах полуострова, в каждом из которых бережно хранят свою историю, традиции и быт, тесно связанный с жизненным укладом коренных народов Севера.

В программе фестиваля «Берингия-2022»:

— 18 февраля — выставка «Сказочная Камчатка»;

— 19 февраля — «Елизовский спринт»;

— 19–23 февраля — гонка «Авача Рэйс»;

— 26 февраля — «Снежный путь»;

— 24 февраля — деловой форум «Дальний Восток: зима открытий»;

— с 6 марта — основная гонка «Берингия».

Гости выставки-ярмарки «Сказочная Камчатка» смогут увидеть быт и ремёсла коренных народов Севера и встретиться с представителями всех районов полуострова. В правительстве Камчатского края отметили, что на выставке можно будет узнать секреты не только традиционных видов промысла, но современных: здесь пройдут мастер-классы по изготовлению резных изделий из кости, миниатюр из цветного художественного стекла.

Из новшеств: впервые на полуострове пройдёт 300-километровая гонка «Авача Рэйс». Она стартует в один день с «Елизовским спринтом». Из елизовской Долины Уюта каюры выйдут на спринтерскую и большую гонку. 23 февраля участников «Авача Рэйс» встретят в рамках ежегодного «Снежного пути», где также пройдёт гонка-спринт и этап Кубка России по ездовому спорту. Главная гонка — «Берингия» состоится 6–7 марта в селе Эссо. В этом году добавили новизны и в традиционный маршрут Эссо — Оссора: принято решение добавить ещё пять контрольных пунктов. В итоге расстояние между контрольными точками станет меньше, но увеличится время прохождения всей этой экстремальной трассы.

В рамках фестиваля «Снежный путь» пройдут детская гонка на собачьих упряжках, массовый забег лыжников с собаками, будут работать различные спортивные и творческие локации. Например, все желающие смогут пообщаться с четвероногими друзьями на площадке «Мокрый нос». В оргкомитете фестиваля рассказали, что можно будет погладить собак, поиграть с ними. Туда приведут пару северных оленей, чтобы дети и взрослые могли покормить их с рук, сделать интересные фотографии на память. В этот же день на лыжной базе «Лесная» пройдёт детская гонка «Дюлин». Она будет совмещена с первенством ДФО по ездовому спорту среди детей.

«Будьте с нами, и это будет наша с вами яркая зима!», — обещают организаторы фестиваля «Берингия».

Сюжеты:
Приморье
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фестивальтуризмКамчатка
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