Продавцы во Владивостоке оценили День всех влюблённых по объёмам продаж

Продавцы во Владивостоке оценили День всех влюблённых по объёмам продаж
Продавцы во Владивостоке оценили День всех влюблённых по объёмам продаж
Сегодня, 16:53ОбществоФото: фото Арина Трофимова
Перед 14 февраля, в День всех влюблённых, продаж не становится больше, а значит, это не праздник, считают продавцы парфюмерии и косметики.

Любой праздник — день особенный, в том числе и для торговли. В зависимости от торжества, спрос на определённые товары и услуги обязательно растёт. Казалось бы, День святого Валентина — не должен стать исключением. Но опрошенные «ЗР» продавцы парфюмерной продукции говорят, что роста продаж накануне и в этот день не почти не отличаются от обычных будничных объёмов. Приморцы не сметают с прилавков духи и туалетную воду, шампуни, пену для ванн и гели для душа, чтобы сделать подарок своим вторым половинкам.

Сотрудники бутиков считают, что ещё не сложилась практика, как надо отмечать День святого Валентина. В основном, школьники дарят друг другу валентинки, а потом считают, кому подарили больше. Для многих влюбленных студентов, День святого Валентина — повод обменяться электронными валентинками и мемами в соцсетях. Взрослые же не уверены, как именно нужно отмечать праздник и какие подарки дарить. Для влюбленных людей не нужны конкретные даты, чтобы выказать своё отношение друг другу. Возможно, этот день для кого-то — повод сходить в ресторан, обменяться недорогими подарками. Причём, это чаще всего не цветы.

Кстати, продавцы цветов также уверяют, что не видят особого спроса на их товар в День святого Валентина. Хотя, цены на букеты буквально за несколько дней до 14 февраля выросли как минимум вдвое. Видимо, уже готовятся к 8 марта, делает вывод корр. «ЗР».

Сюжеты:
Приморье
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