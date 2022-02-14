Продавцы во Владивостоке оценили День всех влюблённых по объёмам продаж

Перед 14 февраля, в День всех влюблённых, продаж не становится больше, а значит, это не праздник, считают продавцы парфюмерии и косметики.

Любой праздник — день особенный, в том числе и для торговли. В зависимости от торжества, спрос на определённые товары и услуги обязательно растёт. Казалось бы, День святого Валентина — не должен стать исключением. Но опрошенные «ЗР» продавцы парфюмерной продукции говорят, что роста продаж накануне и в этот день не почти не отличаются от обычных будничных объёмов. Приморцы не сметают с прилавков духи и туалетную воду, шампуни, пену для ванн и гели для душа, чтобы сделать подарок своим вторым половинкам. Сотрудники бутиков считают, что ещё не сложилась практика, как надо отмечать День святого Валентина. В основном, школьники дарят друг другу валентинки, а потом считают, кому подарили больше. Для многих влюбленных студентов, День святого Валентина — повод обменяться электронными валентинками и мемами в соцсетях. Взрослые же не уверены, как именно нужно отмечать праздник и какие подарки дарить. Для влюбленных людей не нужны конкретные даты, чтобы выказать своё отношение друг другу. Возможно, этот день для кого-то — повод сходить в ресторан, обменяться недорогими подарками. Причём, это чаще всего не цветы. Кстати, продавцы цветов также уверяют, что не видят особого спроса на их товар в День святого Валентина. Хотя, цены на букеты буквально за несколько дней до 14 февраля выросли как минимум вдвое. Видимо, уже готовятся к 8 марта, делает вывод корр. «ЗР».

Материалы по теме: Во Владивостоке определили места для торговли цветами во время весенних праздников

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter