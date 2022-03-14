«Экстренный вызов — 112» в Приморье: и найдёт, и покажет

«Экстренный вызов — 112» в Приморье: и найдёт, и покажет
«Экстренный вызов — 112» в Приморье: и найдёт, и покажет
Сегодня, 16:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье тестируется приложение для мобильных телефонов «Экстренный вызов 112». Программа предназначена для приёма вызовов о происшествиях и преступлениях террористического характера.

По информации краевой пресс-службы, приложение будет работать на базе системы 112, оно бесплатно устанавливается на смартфон, заносятся ФИО абонента, проводится подтверждении личности по СМС, после чего продукт готов к работе.

Как пояснили в министерстве по делам ГОЧС Приморья, принимающий вызов оператор 112 не только услышит, но и сможет увидеть происходящее на месте происшествия. Кроме того, система автоматически фиксирует информацию о текущем месте положения заявителя в момент звонка. Оператор по результатам полученной информации привлекает к реагированию необходимые экстренные службы.

Все вызовы, поступающие через приложение в систему 112, возможны только с территории Приморского края и только при включенной функции определения местоположения. Если человек находится в Хабаровском крае, то он попадет в службу 112 Хабаровска.

В случае невозможности определить местоположение через мобильное приложение, допустим, неисправен модуль GPS, дополнительная сверка проходит через оператора связи. Отличие — лишь в том, что точность координат через оператора связи от 500 до 3 000 метров, а через приложение — около 10 метров.

Тестирование «Экстренный вызов — 112» прошло успешно во Владивостоке, Артёме, Надеждинском районе. Его уже используют пожарные отряды для передачи видео в оперативный штаб. Применение мобильного приложения будет полезно для туристов, охотников, рыбаков для облегчения поисковых работ в случае необходимости.

Отмечается, что после окончательной обкатки приложения, им будут оснащены социально значимые учреждения Приморья.

Ранее сообщалось, что специалисты Приморской поисково-спасательной службы приступили к бурению льда на реках Приморья. Эти работы традиционно проводятся в преддверии весеннего половодья для предотвращения образования заторов и разрушения мостов и других сооружений.

Сейчас спасатели работают в Яковлевском районе на реке Арсеньевка. По прогнозам синоптиков, пик половодья на реках края ожидается в середине апреля — начале мая.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
технологииМЧСПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы