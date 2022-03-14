Как пояснили в министерстве по делам ГОЧС Приморья, принимающий вызов оператор 112 не только услышит, но и сможет увидеть происходящее на месте происшествия. Кроме того, система автоматически фиксирует информацию о текущем месте положения заявителя в момент звонка. Оператор по результатам полученной информации привлекает к реагированию необходимые экстренные службы.