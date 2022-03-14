По информации краевой пресс-службы, приложение будет работать на базе системы 112, оно бесплатно устанавливается на смартфон, заносятся ФИО абонента, проводится подтверждении личности по СМС, после чего продукт готов к работе.
Как пояснили в министерстве по делам ГОЧС Приморья, принимающий вызов оператор 112 не только услышит, но и сможет увидеть происходящее на месте происшествия. Кроме того, система автоматически фиксирует информацию о текущем месте положения заявителя в момент звонка. Оператор по результатам полученной информации привлекает к реагированию необходимые экстренные службы.
Все вызовы, поступающие через приложение в систему 112, возможны только с территории Приморского края и только при включенной функции определения местоположения. Если человек находится в Хабаровском крае, то он попадет в службу 112 Хабаровска.
В случае невозможности определить местоположение через мобильное приложение, допустим, неисправен модуль GPS, дополнительная сверка проходит через оператора связи. Отличие — лишь в том, что точность координат через оператора связи от 500 до 3 000 метров, а через приложение — около 10 метров.
Тестирование «Экстренный вызов — 112» прошло успешно во Владивостоке, Артёме, Надеждинском районе. Его уже используют пожарные отряды для передачи видео в оперативный штаб. Применение мобильного приложения будет полезно для туристов, охотников, рыбаков для облегчения поисковых работ в случае необходимости.
Отмечается, что после окончательной обкатки приложения, им будут оснащены социально значимые учреждения Приморья.
Ранее сообщалось, что специалисты Приморской поисково-спасательной службы приступили к бурению льда на реках Приморья. Эти работы традиционно проводятся в преддверии весеннего половодья для предотвращения образования заторов и разрушения мостов и других сооружений.
Сейчас спасатели работают в Яковлевском районе на реке Арсеньевка. По прогнозам синоптиков, пик половодья на реках края ожидается в середине апреля — начале мая.