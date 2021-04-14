В Приморье пройдут отключения на мощных телестанциях. График отключений

В интересах телезрителей профилактика проводится тогда, когда большинство телезрителей спит или работает. Перерывы в вещании телеканалов 19 апреля на мощных ретрансляторах во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Дальнереченске, Дальнегорске, Находке, Уссурийске, Новожатково и Чкаловском запланированы с 03:00 до 17:00. В это время жители данных населенных пунктов и прилегающих к ним поселений увидят на экранах цветную настроечную таблицу или надпись «нет сигнала». В прайм-тайм — с 17 до 23 часов, когда в эфире традиционно идут самые рейтинговые передачи — перерывов не будет.