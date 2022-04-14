Детские врачи во Владивостоке показали запасы медикаментов

Детские врачи во Владивостоке показали запасы медикаментов
Детские врачи во Владивостоке показали запасы медикаментов
Сегодня, 18:27ОбществоФото: Алиса Сухарева / "Золотой Рог"
Последние пару недель в медиапространстве две стороны медицинского конфликта устроили настоящий пинг-понг. Отдуваться приходится министерству здравоохранения Приморского края и руководству детской больницы № 1.

Не очень приятная для врачебного сообщества Приморья ситуация развернулась после того, как благотворительный фонд «Русфонд» заявил о деталях переписки с главным врачом ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» Инной Зеленковой.

Благотворители сообщили о якобы имеющемся дефиците медикаментов, с которым столкнулась больница. А администрация клиники утверждает, что ни о чём подобном в деловой переписке с фондом не сообщала.

Инна Зеленкова
Фото:Алиса Сухарева"Золотой Рог"

Свои слова детские врачи подтвердили наглядно, проведя журналистов приморских СМИ по больничным «закромам». Запасов в аптеке медучреждения — минимум на полгода. Да и представители фармкомпаний заверили, что детей без необходимых лекарственных препаратов не оставят.

— Мы мониторим ситуацию. Дистрибьюторы фармацевтических компаний ищут пути для поставок, — уточнила главный врач. — На сегодняшний день все медикаменты поставлены нам по ценам до введения санкций. У нас есть медикаменты по старой цене. На сегодняшний день цена не изменилась. Но у нас пока и нет нужды покупать более дорогие препараты.

Инна Зеленкова добавила, что имеющаяся у детской больницы № 1 финансовая «подушка безопасности» позволяет сразу закупать большие объёмы лекарств и расходных материалов. Что, собственно, и сделали, когда начались скачки курса валют и возникли опасения в перебоях с доставкой импортных препаратов.

КДКБ № 1

К тому же и меценаты клиники проявляют активную гражданскую позицию — даже несмотря на возникающие проблемы в бизнесе, сами обращаются к главврачу с предложением безвозмездной помощи. Например, новенькие специализированных детские кроватки для самых маленьких крох приобретены такими неравнодушными предпринимателями.

— Ситуация такая, что наше отделение оказывает высокотехнологичную помощь. Завязана она на специализированную помощь для детей с экстремально низкой массой тела и уникальные препараты. Мы мониторим ситуацию, что происходит в Приморском крае. У нас имеется два отделения: одно — реанимации и интенсивной терапии новорождённых с выездными бригадами, другое — отделение патологии новорожденных. 9 и 50 коек соответственно. Что касается медикаментов, нам их хватит минимум на полгода. Поставки подтверждаются, что касается снабжения, — подтвердил заведующий краевым неонатальным центром Андрей Выхрестюк.

Краевой неонатальный центр

Алиса Сухарева

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