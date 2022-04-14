Детские врачи во Владивостоке показали запасы медикаментов

— Ситуация такая, что наше отделение оказывает высокотехнологичную помощь. Завязана она на специализированную помощь для детей с экстремально низкой массой тела и уникальные препараты. Мы мониторим ситуацию, что происходит в Приморском крае. У нас имеется два отделения: одно — реанимации и интенсивной терапии новорождённых с выездными бригадами, другое — отделение патологии новорожденных. 9 и 50 коек соответственно. Что касается медикаментов, нам их хватит минимум на полгода. Поставки подтверждаются, что касается снабжения, — подтвердил заведующий краевым неонатальным центром Андрей Выхрестюк.