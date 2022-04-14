Приморским фермерам — семена, дачникам — рассаду

Приморским фермерам — семена, дачникам — рассаду
Приморским фермерам — семена, дачникам — рассаду
Сегодня, 13:33ОбществоФото: https://pixabay.com
В Приморье рассаду овощных культур и цветов, выращиваемую местными аграриями, могут приобрести не только фермеры, но и дачники.

По информации краевого правительства, различные молодые растения для последующей пересадки предлагают и исследовательские отраслевые институты, и фермерские хозяйства. Например, хозяйство ООО «Мелисса» и Приморская овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства в этом сезоне планируют реализовать более 40 тысяч штук рассадных культур овощей.

На полях в Артёме специалисты «Мелиссы» выращивают перцы разных сортов, баклажаны, томаты, белокочанную капусту средне-ранних сортов, а также кольраби, цветную и брокколи. В планах — посевы рассады бахчевых культур, среди которых тыква, арбузы, дыни, огурцы.

Также в сельхозпредприятии заявили, что готовы обеспечить приморских цветоводов качественной рассадой. «Мелисса» выращивает на продажу около четырех десятков сортов однолетних и многолетних цветов: тагетисы, однолетние георгины, петунии и др.

В ООО «Приморская овощная опытная станция ВНИИО» также предлагают выращиваемую на экспериментальных полях рассаду баклажанов и перцев трёх сортов, капусты и пяти-шести сортов томатов.

Отметим, в Приморье уже началась посевная кампания. В этом году аграрии намерены засеять более 482 тысяч гектаров полей, что на 6,5 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. Ожидается увеличение посевов сои, зерновых, кормовых культур и картофеля.

В региональном Минсельхозе заверили, что хозяйства имеют достаточный запас семян сои, картофеля, ранних зерновых.

Сюжеты:
Приморье
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