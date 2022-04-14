Ученые из Ставропольского края придумали уникальный метод диагностики рака кожи в СКФУ

Ученые из Ставропольского края придумали уникальный метод диагностики рака кожи в СКФУ
Ученые из Ставропольского края придумали уникальный метод диагностики рака кожи в СКФУ
Сегодня, 20:00Общество
Ученые СКФУ проинформировали о своей новой разработке — нейросетевой системе, ориентированной на выявление пигментных новообразований на коже человека. Она определяет до десятка видов поражений с более высокой точностью по сравнению с аналогами, заявили математики.

Новая методика СКФУ включает в себя предварительную обработку изображений. Ученые уточнили, что созданная ими нейросетевая система основывается на анализе всевозможных дерматологических данных, а также общей информации о пациентах. В числе этих сведений — пол и возраст больного, а также места на теле, где располагаются пигментные новообразования, пишет newstracker.ru.

Использование разнородных сведений в интеллектуальных методиках диагностики значительно повысит точность классификации и ускорит принятие решений клиницистами. Об этом заявил кандидат физико-математических наук, доцент, завкафедрой математического моделирования СКФУ Павел Ляхов. По его словам, разработка обеспечит поиск связей между визуальным объектом исследования и метаданными статистики.

Созданная математиками СКФУ мультимодальная система распознает до десятка разновидностей пигментных поражений кожных покровов человека. В их числе — различные виды кератоза, солнечный лентиго, невус, меланома, дерматофиброма и другие онкологические патологии.

Точность определения новообразований с применением новой разработки достигает 83,6 процента. Специалисты подчеркнули, что это намного выше, чем точность визуальной постановки диагноза врачом-дерматологом.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что диагностика будет значительно более точной благодаря автоматизированным системам распознавания медицинской информации и искусственному интеллекту, который лежит в основе нового метода.

«Разработка позволит минимизировать влияние человеческого фактора, поможет в принятии врачебных решений и расширит возможности раннего выявления рака кожи, — проинформировал Беспалов. — Уверен, что это исследование станет научным заделом для использования данного метода в медицине».

На основе разработки в перспективе будет создано мобильное приложение, которое станет вспомогательным инструментом. В итоге все желающие смогут самостоятельно диагностировать у себя поражения кожных покровов и своевременно обращаться за помощью к медикам, если будет такая необходимость. Математики СКФУ сообщили, что рассматривают сейчас варианты использования новой системы в других областях медицины.

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