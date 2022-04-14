Жителей Приморья приглашают на митинг 15 апреля

Жителей Приморья приглашают на митинг 15 апреля
Жителей Приморья приглашают на митинг 15 апреля
Вчера, 23:40ОбществоФото: 1MI
Во Владивостоке в пятницу, 15 апреля, на центральной площади состоится митинг-концерт «Zа Мир — без нацизма», посвящённый памяти граждан, замученных фашисткими карателями-националистами. Начало назначено на 12:00.

Формат акции — тематический музыкальный телемарафон, который будет транслироваться последовательно по всей стране в соответствии с временными поясами.

На сцене выступит Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Также всех желающих накормят «солдатской кашей».

Перед собравшимися выступит губернатор Приморского края.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на региональном телеканале «ОТВ-Прим», а также на официальных страницах Правительства Приморского края в социальных сетях: OK, VK, видеохостинге Rutube и на канале в мессенджере Telegram.

Отметим, в пятницу продовольственная ярмарка на парковке у дома краевого правительства проводиься не будет.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьепатриотизм
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