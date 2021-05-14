Мэрия: строительство многоуровневой парковки во Владивостоке идёт в соответствии с графиком

«Работы идут в соответствии с графиком. В данный момент уже возведены шесть уровней из девяти, предусмотренных по проекту», — рассказал руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского ГО Александра Жукова
Строительство объекта «под ключ» ведет компания-подрядчик «СПК-Инжиниринг».
В рамках контракта специалисты разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы, а в январе 2021 года начались строительно-монтажные работы. В частности, рабочие выполнили вынос сетей, устройство свайного поля, заливку фундамента, стен и перекрытий, была демонтирована аварийная подпорная стена и построена новая.
«Все процессы на парковке будут полностью автоматизированы: водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же как и выдача автомобиля», — рассказали специалисты.
Оплатить парковку можно будет с помощью специального мобильного приложения, а также и в банковском терминале. Специально разработанное приложение сможет объединить все многоуровневые муниципальные парковки.
Вокруг объекта выполнят благоустройство, остеклят фасад, установят подсветку здания.
Глава Владивостока поручил специалистам администрации держать на контроле рабочий процесс — чтобы строительство было завершено в положенный срок, а также оперативно решать все возникающие проблемы.
Кроме того, представители дирекции доложили мэру, что начались работы по монтажу двух быстровозводимых парковок на улице Семеновской, 18 и Светланской, 56 — на каждом из этих адресов установят по два модуля и всего по 24 машино-места на каждую площадку.
«Строительство автостоянок в центре города позволит упорядочить парковку и существенно освободить улицы Владивостока от хаотично припаркованных автомобилей, оставить больше места для прогулок людей», — отметил Олег Гуменюк.
По словам специалистов администрации Владивостока, создание платного парковочного пространства — одна из наиболее действенных мер во всех современных городах мира для снижения автомобильного трафика, борьбы с дорожными пробками, создания комфортной городской среды.
Концепция перехода от «города для машин» к «городу для людей» содержится в принятой в этом году администрацией Владивостока Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры — она предполагает как строительство новых дорог и развязок, так и создание платного парковочного пространства, развитие общественного транспорта и формирование комфортных условий для пешеходов и велосипедистов.