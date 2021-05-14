Мэрия: строительство многоуровневой парковки во Владивостоке идёт в соответствии с графиком

«Все процессы на парковке будут полностью автоматизированы: водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Парковка занимает в среднем от полутора до трех минут, так же как и выдача автомобиля», — рассказали специалисты.