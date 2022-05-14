Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией

Ранее сообщалось, что складывающаяся международная обстановка даёт больше возможностей в развитии отношений между Приморьем и Китайской Народной Республикой. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, КНР является одним из самых значимых партнёров и дружественным соседом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А Приморский край и приграничные провинции Китая Хэйлунцзян и Цзилинь связывает давняя дружба, также установлены контакты с провинциями Ляонин, Шаньдун, Гуандун, Внутренняя Монголия и Сычуань. В прошлом году, несмотря на сложную эпидобстановку, оборот торговли между Россией и Китаем составил 140 млрд долларов. По информации главы региона, доля Китая во внешней торговле ДФО составляет более трети, а во внешнеторговом обороте Приморья — около 50%.