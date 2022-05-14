Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией

Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией
Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией
14 мая, 12:10ОбществоФото: 1MI
Причина не внешнеполитическая ситуация, а высокий уровень заболеваемости COVID-19 в КНР. Об этом заявил руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

По его словам, в Поднебесной действуют жёсткие ограничения на внутренние перемещения людей и товаров, в том числе в приграничных населённых пунктах, куда дальневосточники с удовольствием ездили в рамках межгосударственного туристического обмена — Суйфэньхэ, Хуньчунь и других.

— Пока китайская сторона не готова принимать наших туристов. Требования настолько строгие, что нам даже не удаётся договориться даже чтобы водители фур, перевозящие грузы между странами, на ночь оставались в Китае. Они возвращаются в тот же день, когда пересекли границу, — рассказал Старичков.

Он также отметил, что прогнозировать, когда Китай откроет границы для туристических потоков невозможно, все зависит от эпидемиологической ситуация на территории страны.

Напомним, ранее Россия сняла действовавшие из-за угрозы распространения COVID-19 ограничения на выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем.

Ранее сообщалось, что складывающаяся международная обстановка даёт больше возможностей в развитии отношений между Приморьем и Китайской Народной Республикой. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, КНР является одним из самых значимых партнёров и дружественным соседом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А Приморский край и приграничные провинции Китая Хэйлунцзян и Цзилинь связывает давняя дружба, также установлены контакты с провинциями Ляонин, Шаньдун, Гуандун, Внутренняя Монголия и Сычуань. В прошлом году, несмотря на сложную эпидобстановку, оборот торговли между Россией и Китаем составил 140 млрд долларов. По информации главы региона, доля Китая во внешней торговле ДФО составляет более трети, а во внешнеторговом обороте Приморья — около 50%.

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