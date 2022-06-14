Какое мороженое в Приморье готово к летнему сезону: контрольная закупка

В национальной системе маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» мороженое производства «Арсеньевского молочного комбината» отмечено как «сомнительный товар». Этот факт обнаружил корреспондент «Восток-Медиа», который протестировал действие системы на трёх образцах мороженого.

С 1 июня текущего года вступило в силу требование об обязательной маркировке ряда молочных продуктов, среди которых мороженое. Корреспондент «Восток-Медиа» решил проверить, как действует система обязательной маркировки и в чём её польза для потребителя. Вооружившись смартфоном с загруженным в него приложением «Честный знак», представитель редакции для проведения эксперимента выбрал в магазине три вида мороженого. Это эскимо «Российское» от «Чистой линии», пломбир в вафельном стаканчике «Коровка из Кореновки», а также полукилограммовая упаковка пломбира производства «Арсеньевского молочного комбината». Выбор арсеньевского мороженого был при этом не случаен — именно к этому продукту в последнее время все чаще звучат публичные претензии потребителей. И звучат они, по всей видимости, не зря. Если продукция брендов «Коровка из Кореновки» и «Чистая линия» проверку прошла успешно, получив от «Честного знака» зелёный свет, то по поводу пломбира от «Арсеньевского молочного комбината» национальная система маркировки выдала предупреждение. - Сомнительный товар. Мы не можем гарантировать, что товар качественный и безопасный, потому что выполнены не все требования маркировки. Если вы нашли такой товар на полке, сообщите о нарушении, — предупреждает «Честный знак» при вводе штрих-кода с упаковки пломбира «Арсеньевского молочного комбината». Напомним также, что в конце апреля и начале мая ряд региональных СМИ сообщили со ссылкой на публикации приморцев в соцсетях о нескольких случаях отравления мороженым. Первый инцидент, как уже сообщал «Золотой Рог», произошёл 18 апреля. Внимание журналистов «ЗР» привлекла анонимная публикация в одном из сообществ Владивостока о том, что два жителя города купили упаковку пломбира в обеденный перерыв и съели по небольшой порции. Вскоре после этого, с их слов, обоим стало плохо, а симптомы пищевого отравления держались почти сутки. Однако личности «отравившихся» в публичную плоскость так и не попали, а всевозможные комментаторы поставили под сомнение причастность производителя к факту отравления. Похожая история случилась с ребёнком, которому мама купила стаканчик мороженого. С её слов, буквально через полчаса малыш почувствовал себя плохо, в поликлинике на следующий день диагностировали острое пищевое отравление. Об этом родительница поведала в социальных сетях, однако, как и в предыдущем случае, реальных контактов администраторы группы не опубликовали, а комментаторы заняли похожую позицию. В начале мая по аналогичной схеме жительница Артёма рассказала своим подписчикам, что после употребления мороженого с отравлением слегла вся её семья. Примечательно, что все три упомянутых раза речь шла о продуктах «Арсеньевского молочного комбината», а публикации содержали чеки о купленной продукции. Сам производитель тоже не остался в стороне — увидев публикации, представители комбината пытались через паблики выйти на связь с пострадавшими, а также связались со СМИ, сделавшими последующие публикации. В планах комбината была проверка точек реализации, в которых купили злосчастное мороженое.

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