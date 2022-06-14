В парке им. Лазо начат большой ремонт

Первый этап благоустройства парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо начался во Владивостоке. По заказу администрации Владивостока в течение строительного сезона здесь обустроят входную группу, сделают новые пешеходные покрытия и установят опоры освещения.

— Объект сложный и с точки зрения логистики, и по своим размерам, и с технологической точки зрения. Чтобы полностью не перекрывать доступ на территорию для отдыхающих жителей и гостей города на летний период, мы будем проводить работы этапами. В этом году обустраиваем входную зону главного входа в парк. При этом остальные входы останутся доступными, ими смогут пользоваться посетители, — отметил и. о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров. Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо победил в прошлогоднем голосовании за объекты благоустройства по национальному проекту «Жильё и городская среда». По проекту, разработанному архитектурным бюро «Море», в парке появится сцена для событийных мероприятий и уличных кинопоказов. Также там создадут инфраструктуру для горожан с ограниченными возможностями здоровья, благоустроят пляж. Также важной частью проекта стали памп-трек и спортивная площадка с амфитеатром для подростков. Детские площадки будут разделены на два вида. Парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо круглый год пользуется популярностью у местных жителей. Летом сюда приезжают купаться, а зимой — кататься на коньках. Однако территория требует значительной реконструкции. — Если вспомнить, этот парк всегда был одним из самых удобных мест отдыха на побережье. К сожалению, со временем поводов приезжать сюда становилось всё меньше. Очень хочется, чтобы парк, близкий для меня и для многих жителей Владивостока, стал комфортным и современным местом отдыха для всей семьи с хорошим пляжем. Для этого есть все шансы, — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

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