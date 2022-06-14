Жители Владивостока выбрали парки, которые станут лучше

В администрации Владивостока подвели итоги голосования за об-щественные территории, которые будут благоустроены в краевом центре в 2023 году по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Первое место занял парк отдыха в Снеговой Пади, набрав 9 824 голоса, второе место у общественной территории на сопке Орлиное Гнездо, за неё проголосовали 9 537 человек, третье место в рейтинге с 7 706 голосами заняла территория в районе озера на улице Сафонова, 14. Как уточнили в городском управлении туризма и городской среды, всего участие в голосовании приняли почти 50 тысяч владивостокцев. В ближайшее время Дирекция общественных пространств, которая и будет заниматься благоустройством этих территорий по поручению администрации столицы Дальнего Востока, изучит общественное мнение. — Опросы горожан помогут нам выявить особенности территорий и познакомиться поближе с будущими пользователями этих общественных пространств. По итогам обсуждений архитекторы разработают дизайн-проекты, которые после этого также представят владивостокцам», — отметили в Дирекции общественных пространств Владивостока. Глава Владивостока Константин Шестаков отдельно поблагодарил жителей города за их неравнодушие и активное участие в голосовании. — Мне очень понравилось, как жители Владивостока были увлечены голосованием. Поэтому выражаю искреннюю благодарность жителям трёх районов города. Это Снеговая падь — вот где битва шла «не на жизнь, а на смерть». И именно там будет парк. Второе направление — на сопке Орлиной. Её жизнь должна быть яркой и точно без многоэтажной застройки. Третье место — озеро на Сафонова, 14 и прилегающая к нему территория. Сам я проголосовал за это озеро, — поделился Шестаков. В этом году во Владивостоке благоустроят парк культуры и отдыха им. Сергея Лазо, скверы на улицах Ульяновской, Некрасовской, сквер Первой маёвки на улице Калинина, а также сквер на Русской, 46. Все эти объекты были выбраны жителями Владивостока онлайн-голосованием, которое проводилось по всей стране. В краевом центре также продолжат приводить в порядок сопку Бурачка и две набережные — на Татарской и Второй Речке.

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