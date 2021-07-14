Энергетики модернизируют энергосети острова Русский

На острове Русский во Владивостоке кипят работы по модернизации энергосетей. Прошедший в ноябре 2020 года ледяной дождь обнажил уйму проблем с энергоснабжением территории, устранением которых занимаются и по сей день.

«Уже в этом году энергетики обеспечат надежность электроснабжения наших потребителей», — подчеркнул губернатор. До наступления осеннего периода сотрудники АО «Оборонэнерго» намерены совершить пуск трех колец энергоснабжения острова. Перед этим им нужно установить опоры ЛЭП, протянуть кабели, установить новое оборудование. По словам гендиректора компании Сергея Кирюхина, это существенно повысит безотказность электроснабжения домов островитян. К сентябрю модернизация электрохозяйства острова Русский будет завершена на 70%. Об этом руководитель сетевой компании доложил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Дальнейшая реконструкция электрических сетей острова запланирована на 2022 и 2023 годы. Олег Кожемяко заявил, что краевое правительство окажет поддержку «Оборонэнерго» в ремонте и восстановлении электрохозяйства не только на острове Русском, но и по всему краю. Также глава сетевой компании и губернатор успели обсудить надежность энергоснабжения села Воздвиженка в Уссурийском ГО, а также ремонт и учет сетей на Эгершельде во Владивостоке. Модернизация электросетей должна избавить приморцев от перебоев электроснабжения в зимний период. Обновление и ремонт энергосетей края происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере газоснабжения и энергетики.

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