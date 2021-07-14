Градостроитель рассказал как можно решить транспортную проблему Владивостока

Один из самых автомобилизированных городов России продолжает страдать от обилия личного транспорта. Как можно решить проблему рассказал девелопер и градостроитель, член Приморского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Петр Карпов.

В интервью «Альянс.HELP» эксперт рассказал, что город отчаянно нуждается в модернизации уличной дорожной сети и увеличении ее пропускной способности. Для этого необходимы новые авторазвязки. Работа в этом направлении во Владивостоке уже ведется. Например Владивостокская кольцевая автодорога. Карпов утверждает, что она снизит транспортную напряженность в городе уведя транспортный поток грузовиков Торгового порта из центра дальневосточной столицы. Также эксперт отметил, что необходимо улучшить работу общественного транспорта. Одним из лучших решений для этого будет выделенная полоса движения для автобусов. Отдельно Карпов упомянул постоянно запаркованные обочины основных магистралей Владивостока. Обилие машин вдоль уличной сети дорожной сети сильно мешает нормальному трафику. Чтобы избавиться от них, он рекомендует строить многоуровневые, подземные и перехватывающие парковки. В том числе и частные. Город уже приступил к строительству таких и в ближайшее время можно ждать небольших улучшений. Эксперт предложил еще одно, не самое популярное для жителей Владивостока решение — обязать автовладельцев приобретать или арендовать парковочное место. Дополнительной мерой к этому решению должны стать штрафы. Весь этот комплекс мероприятий должен помочь приучить владельцев ставить машины там где положено, а не там где хочется. Ранее Золотой Рог уже писал о том, каким должен быть Владивосток, чтобы в нем было комфортно жить. Местный урбанист Антон Савенко рассказал, что городу следует уделить больше внимания пешеходам.

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