Кому во Владивостоке жить хорошо

— Отнюдь. Это же наш город. И у горожан должна быть своя позиция, свои желания, которые они должны доносить до властей. Кроме того, вовсе не обязательно занимать кресло мэра, чтобы улучшить жизнь в любимом городе. Можно начать с малого и улучшить инфраструктуру хотя бы во дворе своего дома. Для этого есть масса программ и возможностей. Ведь если жильцы обустроят свою придомовую территорию и будут сохранять ее благоустройство, то с большой вероятностью и ремонт дороги, которая ведет в их двор и принадлежит городу они тоже получат. Опять же, есть достаточное количество способов, чтобы этого добиться.