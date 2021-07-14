В Приморье появится новая бесплатная путевка «Мать и дитя»

«В нее включены проживание, питание и оздоровительные процедуры ребенка, а также проживание и питание сопровождающего», — разъяснила зампред краевого правительства Елена Бронникова.
Оздоровительные смены для особенных детей с серьезными проблемами здоровья проводят на берегу моря под Находкой. База отдыха «Шепалово» их устраивает уже больше 10 лет. Сюда на оздоровление приезжают дети с разными непростыми диагнозами: синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, проблемами с психическим развитием, тяжелой формой сахарного диабета.
Рядом с такими детьми необходимо присутствие их родителя. Дело в том, что только родители точно знают и понимают действенна ли та или иная программа реабилитация для их ребенка.
До сегодняшнего дня родители вынуждены были покупать путевки самостоятельно. Некоторые затраты частично покрывали общественные организации инвалидов.
Специализированная смена для больных детей в 2021 году прошла в начале лета.
Поддержка семей с детьми в регионе осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.