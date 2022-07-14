Во Владивостоке начался 2-й этап конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что региональные и федеральные мероприятия дают результат. В регионе становится все больше семей, в которых трое и более детей. В 2022 году наблюдается прирост первенцев в молодых семьях. За последние 6 месяцев на свет появилось более 3000 детей, а всего в этом году родилось более 8000 детей. Эти показатели выше показателей за предшествующие годы.