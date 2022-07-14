Во Владивостоке начался 2-й этап конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики»

Во Владивостоке начался 2-й этап конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики»
Во Владивостоке начался 2-й этап конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики»
Сегодня, 20:34ОбществоФото: pxhere.com
Во Владивостоке проходит второй этап VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики».

Первая сессия мероприятия была посвящена вопросам поддержки рождаемости в дальневосточных регионах, сообщают vostokmedia.com.

В ходе нее специалисты рассказали о мерах господдержки по стимулированию рождаемости на Дальнем Востоке. В первую очередь это реализация проекта «Дальневосточная ипотека». В рамках данной программы семьи могут оформлять кредиты на покупку жилья под самую низкую процентную ставку в России.

Еще одной мерой стимулирования естественной прибыли населения является проект «Репродуктивное здоровье», который запустили в Приморье и Магаданской области. Участники дискуссии также решали, как стимулировать семьи к рождению третьего ребенка.

В рамках беседы рассматривались возможности внедрения успешных отечественных и зарубежных практик для обеспечения устойчивого роста естественной прибыли населения и увеличения продолжительности жизни в дальневосточных регионах.

Демографическая конференция была организована по инициативе Минвостокразвития, правительства Приморского края, а также Корпорации развития ДВ и Арктики (КРДВ).

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что региональные и федеральные мероприятия дают результат. В регионе становится все больше семей, в которых трое и более детей. В 2022 году наблюдается прирост первенцев в молодых семьях. За последние 6 месяцев на свет появилось более 3000 детей, а всего в этом году родилось более 8000 детей. Эти показатели выше показателей за предшествующие годы.

Глава Приморья рассказал и о мероприятиях по господдержке работников сферы образования и здравоохранения, а также по развитию физической культуры и спорта. Кожемяко затронул вопрос о реализации программы доступного жилья и льготной ипотеке. Всю эту поддержку совместно обеспечивают КРДВ и Минвостокразвития России.

«Развитие демографии — приоритет для Дальнего Востока. Задача президента России Владимира Путина по росту числа жителей макрорегиона решается системной государственной политикой — мерами по поддержке рождаемости, направленными на повышение продолжительности жизни, улучшение качества жизни, развитие культуры, образования и спорта», — рассказала Эльвира Нургалиева, первый замгендиректора по социальному развитию КРДВ.

Нургалиева также отметила, что развитие демографии Дальневосточного региона может осуществляться только при системном и комплексном подходе.

Модератором и экспертом сессии стал Михаил Денисенко, руководитель института демографии НИУ ВШЭ. Специалист отметил, что для нашего государства важно продолжать политику господдержки семей с детьми и стимулирования рождаемости. Также Денисенко считает, что нужно обратить внимание на развитие немонетарных мер государственной поддержки семей в РФ.

По итогам мероприятия будут выработаны конкретные предложения. Их представят в рамках профильного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Напомним, что ВЭФ-2022 пройдет в столице Приморья 5 — 8 сентября. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

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