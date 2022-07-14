Вячеслав Квон рассказал про ключевое преимущество Артёма

Вячеслав Квон рассказал про ключевое преимущество Артёма

Вячеслав Квон рассказал про ключевое преимущество Артёма

Сегодня, 15:55
Общество
Фото: пресс-служба администрации Артёмовского городского округа
Глава Артёмовского городского округа убеждён, что соседство с краевым центром Приморья приносит больше выгоды, чем можно ожидать. В чём это выражается конкретно, Вячеслав Квон рассказал в интервью нашему изданию.

Несмотря на очень близкое соседство с Владивостоком, Артёмовский городской округ нисколько не проигрывает столице края и Дальневосточного федерального округа, уверен Вячеслав Квон.

«Ключевое преимущество Артёма в том, что он не перегружен транспортом и высотными зданиями. У нас уже есть много примеров, когда люди улучшили свои жилищные условия, переехав из Владивостока в Артём. У нас в городском округе есть хорошие предпосылки для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства – сегодня всё больше людей стремятся жить в собственном доме, на своей земле. И наша задача – создать все условия для того, чтобы эта жизнь была комфортной!» – подчёркивает глава Артёма.

Вячеслав Квон также отмечает, что транспортная инфраструктура позволяет сегодня жить и воспитывать детей в Артёме, а работать ездить во Владивосток.

В качестве характерного примера, показывающего привлекательность Артёма для жизни, глава городского округа привёл ярмарку вакансий в Школе медицины Дальневосточного федерального университета.

«Впервые Артём пользовался очень большим спросом у выпускников – уже в этом году к нам придёт большое количество молодых врачей. Причём это не только те, кто родился и вырос в Артёме и хочет вернуться сюда после вуза, но и выпускники из других муниципалитетов», – отметил Вячеслав Квон.

Такой интерес со стороны выпускников, по словам главы округа, позволяет надеяться на возможность преодолеть дефицит специалистов в медицине.

«Что сегодня важно для молодёжи? В первую очередь, это условия работы и заработная плата, а также условия, в которых люди будут отдыхать. Сегодня Артёмовский городской округ по средней заработной плате – более 56 тысяч рублей в месяц – находится на второй позиции в Приморье. Вторые мы и по вводу жилья. А что касается комфортной среды, то мы обустраиваем общественные территории с современным подходом, наполняем их событиями», – поделился Вячеслав Квон привлекательными сторонами жизни в Артёмовском городском округе.

Сюжеты:
Приморский край
Артём
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