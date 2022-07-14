Вячеслав Квон рассказал про ключевое преимущество Артёма

Глава Артёмовского городского округа убеждён, что соседство с краевым центром Приморья приносит больше выгоды, чем можно ожидать. В чём это выражается конкретно, Вячеслав Квон рассказал в интервью нашему изданию.

Несмотря на очень близкое соседство с Владивостоком, Артёмовский городской округ нисколько не проигрывает столице края и Дальневосточного федерального округа, уверен Вячеслав Квон. «Ключевое преимущество Артёма в том, что он не перегружен транспортом и высотными зданиями. У нас уже есть много примеров, когда люди улучшили свои жилищные условия, переехав из Владивостока в Артём. У нас в городском округе есть хорошие предпосылки для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства – сегодня всё больше людей стремятся жить в собственном доме, на своей земле. И наша задача – создать все условия для того, чтобы эта жизнь была комфортной!» – подчёркивает глава Артёма. Вячеслав Квон также отмечает, что транспортная инфраструктура позволяет сегодня жить и воспитывать детей в Артёме, а работать ездить во Владивосток. В качестве характерного примера, показывающего привлекательность Артёма для жизни, глава городского округа привёл ярмарку вакансий в Школе медицины Дальневосточного федерального университета. «Впервые Артём пользовался очень большим спросом у выпускников – уже в этом году к нам придёт большое количество молодых врачей. Причём это не только те, кто родился и вырос в Артёме и хочет вернуться сюда после вуза, но и выпускники из других муниципалитетов», – отметил Вячеслав Квон. Такой интерес со стороны выпускников, по словам главы округа, позволяет надеяться на возможность преодолеть дефицит специалистов в медицине. «Что сегодня важно для молодёжи? В первую очередь, это условия работы и заработная плата, а также условия, в которых люди будут отдыхать. Сегодня Артёмовский городской округ по средней заработной плате – более 56 тысяч рублей в месяц – находится на второй позиции в Приморье. Вторые мы и по вводу жилья. А что касается комфортной среды, то мы обустраиваем общественные территории с современным подходом, наполняем их событиями», – поделился Вячеслав Квон привлекательными сторонами жизни в Артёмовском городском округе.

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