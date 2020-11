Игорь Пушкарёв: "Этот шаг стал своеобразным рычагом воздействия"

Игорь Пушкарёв: «Этот шаг стал своеобразным рычагом воздействия» Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз темой поста стало развитие городского общественного транспорта в приморской столице. Ещё каких-то несколько лет назад в мой адрес было много упрёков насчёт возрождения муниципального автобусного парка и "траты денег" на закупку новых немецких автобусов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

