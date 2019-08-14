Льготных лекарств в Приморье станет больше

Напомним, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано около 135 тысяч человек, относящихся к категории федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие категории. У этих льготников есть два месяца на то, чтобы определиться с набором социальных услуг на 2020 год: получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте.