Побережье Находки очистили от мусора

Побережье Находки очистили от мусора

14 августа 2019, 12:21
Общество
Участники акции "Вода России" убрали прибрежную территорию бухты Мусатова в Находке

Участники акции «Вода России» убрали прибрежную территорию бухты Мусатова в Находке. Это одно из мероприятий национального проекта «Экология».

На уборку побережья бухты Мусатова вышли сотрудники АО «Порт Восточные Ворота – Приморский завод» и волонтеры.

«Береговая полоса не имеет арендатора, купание здесь не разрешено, и все же пляж пользуется популярностью. При этом зачастую находкинцы и гости города не считают нужным забрать с места отдыха мусор, тем самым превращая красивое место в свалку», – отметили организаторы акции.

Неравнодушные приморцы не только собрали почти девять кубометров бытовых отходов, но и засыпали щебнем ямы на грунтовой дороге.

Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, мероприятия по очистке берегов водоемов проходят во всех городах и районах края в рамках национального проекта «Экология».

С апреля этого года уже приведено в порядок почти 70 километров береговой линии, задействованы более тысячи волонтеров по всему краю. За это время в порядок приведены муниципальные пляжи, берега рек и водоемов в парках.

«Основная цель акции – не только очистить наши берега от мусора, но и привить экологическую культуру людям всех поколений», – подчеркнули в ведомстве.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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