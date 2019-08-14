Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах

Государственной кадастровой оценкой объектов недвижимости в Приморье в настоящее время занимается организованное два года назад КГБУ «Центр кадастровой оценки». Как раз в этом году подошел срок очередной кадастровой оценки, по закону проводящейся один раз в 3-5 лет. И она была проведена по краю на основе имеющейся базы объектов, которые имеют свою госрегистрацию, кадастровые номера и характеристики, являющиеся существенными для определения их кадастровой стоимости. В дальнейшем она важна для установления конкретных сумм налогов, которые граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица в положенный срок на основе уведомлений должны будут вносить в бюджет. Объекты, не зарегистрированные Росреестром, оценкой не охватывались и, соответственно, выпадают из налогооблагаемой базы.