Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах

Приморцы должны понимать: государство нас не грабит, а любезно позволяет с каждым новым повышением налогов увеличивать свой вклад в общий бюджет

Представители государственных структур успокоили приморцев: имущественные налоги от кадастровой стоимости объектов будут им по карману Жители Владивостока должны ясно понимать, что процветание их города напрямую зависит от количества денег, которые они вносят в муниципальный бюджет, а имущественный налог на 100% местный, – пожалуй, таков был лейтмотив встречи с населением в администрации города 7 августа «по вопросам исчисления налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости и проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории Приморского края в 2019 году», озвученный начальником управления финансов администрации города Натальей ЛУКЬЯНЕНКО. Безусловно, мы, как послушные граждане государства, должны понимать, что оно не грабит нас налогами, а любезно позволяет каждому с каждым новым повышением налогов увеличивать свой вклад в общую бюджетную копилку, без чего светлого будущего не будет. И в этом отношении новая такая возможность - не исключение. По крайней мере, выступавшие отмечали, что суммы налогов резко не возрастут и будут посильны и бедным приморцам, коих в крае подавляющее большинство, и уж тем более - состоятельным. Вдогонку за страной Как Наталья Николаевна отметила, еще с 2015 года по всей стране начался переход на исчисление налогов на объекты недвижимости граждан с инвентаризационной стоимости на кадастровую. В этом отношении Приморье не торопилось, и оно стало одним из аутсайдеров этого перехода, пропустив вперед 73 других региона, которые уже взимают налоги, исходя из кадастровой оценки объектов. Но с 1 января 2020 года кадастровая оценка объектов станет базовой для начисления налогов на имущество физлиц и в нашем крае. То есть в 2021-м году мы, таким образом, должны будем заплатить налоги, исчисленные по итогам 2020 года. Государственной кадастровой оценкой объектов недвижимости в Приморье в настоящее время занимается организованное два года назад КГБУ «Центр кадастровой оценки». Как раз в этом году подошел срок очередной кадастровой оценки, по закону проводящейся один раз в 3-5 лет. И она была проведена по краю на основе имеющейся базы объектов, которые имеют свою госрегистрацию, кадастровые номера и характеристики, являющиеся существенными для определения их кадастровой стоимости. В дальнейшем она важна для установления конкретных сумм налогов, которые граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица в положенный срок на основе уведомлений должны будут вносить в бюджет. Объекты, не зарегистрированные Росреестром, оценкой не охватывались и, соответственно, выпадают из налогооблагаемой базы. Начальник отдела государственной кадастровой оценки департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Яна ТАРАСЕНКО отметила, что оценка проводилась на основании методики Минэкономразвития РФ и собранных сведений об 1 346 802 объектах. При этом ею были охвачены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения, машино-места, единые недвижимые комплексы и земельные участки в составе лесного фонда. Проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости учреждением был подготовлен КГБУ «ЦКО» к середине июня. Он прошел соответствующую проверку Росреестра и признан «соответствующим требованиям». Тогда же проект отчета был размещен в фонде данных государственной кадастровой оценки. После внесения замечаний кадастровая оценка будет окончательно утверждена департаментом, и в дальнейшем внесение поправок станет хлопотней. Зачастую, если на уровне КГБУ «ЦКО» обращение о пересмотре кадастровой оценки объекта будет отвергнуто, то придется обращаться в комиссию по спорам, которая будет образована в ближайшее время и призвана решать вопросы по переоценке объектов. В крайнем случае, придется идти в суд. Естественно, для обращения важны существенные основания. То, что коррективы необходимы, руководитель учреждения подтвердила такими примерами: по итогам предыдущей такой оценки, в приморском реестре объектов недвижимости оказались такие объекты, как, например, квартира за миллиард рублей и магазин всего за 100 000 рублей. Поправки еще возможны Все приморцы с результатами кадастровой оценки, оказывается, могли ознакомиться в течение 50 дней – с 1 июля и до 20 августа – подать в учреждение замечания, если они будут. В этом случае замечания без проблем могут быть учтены при редактировании проекта отчета кадастровой оценки. К сожалению, до многих приморцев эта информация дошла только к концу названного срока, а многие до сих пор остаются в неведении. Соответственно, масса ценных замечаний оказалась «вне работы». Тем не менее, свои замечания люди до следующего вторника еще могут успеть подать, проверив кадастровые цены на свою собственность на сайте primcko.ru в режиме он-лайн по кадастровым номерам объектов, и, соответственно, прикинув, с каких сумм теперь они могут ожидать исчисление налогов. Директор КГБУ «ЦКО» Анна САМОЙЛЕНКО отметила, что сегодня очень важно корректно и правильно определить кадастровую стоимость каждого объекта, и любой гражданин или юридическое лицо еще могут обратиться с замечаниями в отношении оценки их объектов непосредственно в Центр кадастровой оценки (см. адрес в «Досье «ЗР»). Ошибки имеются, признаются и исправляются. Так, например, в ЕГРН почему-то оказался объект недвижимости из отдаленного района края площадью 500 000 квадратных метров! Естественно, этого не может быть. В другом случае обратившаяся в Центр пожилая женщина сообщила, что ее квартира по документам не 75 кв. метров, а 72,6. Иногда в реестре объектов неправильно указан этаж, материал дома или год его постройки и пр. Или – у дома высокая степень износа, а то его и вообще уже нет. Все эти данные стоит откорректировать, чтобы оценку, сделанную автоматически, можно было исправить в «ручном режиме», и чтобы в дальнейшем налогоплательщики за свои объекты смогли платить «правильные» налоги. В некоторых случаях ошибка кадастровой оценки по одной квартире может потребовать пересмотра оценки квартир по всему дому. Если дом разрушен, то его необходимо исключить из ЕГРН, для чего требуется вместе с кадастровым инженером и представителем муниципальной власти составить соответствующий акт и с ним уже обратиться в Росреестр с заявлением об исключении объекта из ЕГРН. Платить налог за исключенный объект никто не должен. Суммы налогов вызывают подозрения Примеры, которые приводились на встрече с горожанами, завораживали «дешевизной» налогообложения, и почему-то не верилось, что в налоговых уведомлениях в будущем окажутся именно такие цифры. Например, за 2-комнатную квартиру в районе Зеленого угла кадастровой стоимостью 4 447 303 рубля, имея налоговый вычет за 20 кв. метров, с суммы 1 778 921 рубль собственник за 2020-й год должен будет заплатить налог 1 293 рубля, за 2021-й – 1 637, за 2022-й год – 1 980 и за 2023-й – 2 668 рублей. Владелец частного дома площадью 198 кв. метров за будущий год, с учетом налогового вычета за 50 кв. метров, должен будет заплатить налог менее 3 000 рублей. Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Приморскому краю Ольга СЕМЕНАХА отметила, что при принятой для Владивостока ставке налога для жилья в 0,1% от кадастровой стоимости объекта, изначально при начислении налога будет устанавливаться поправочный коэффициент 0,2, а затем, по последующим годам – 0,4, 0,6 и до 1 единицы, то есть до 100%. При этом каждый последующий год налог для человека на его квартиру или дом не должен будет повышаться более чем на 10%. Принципиально муниципалитеты на объекты жилья могут по закону установить ставку налога до 0,3% от кадастровой стоимости, могут раз в год пересмотреть ставку в сторону уменьшения или увеличения. От налога на имущество могут быть освобождены, или же иметь льготы, некоторые граждане. В частности, во Владивостоке льготами и преференциями по налогу на недвижимое имущество могут воспользоваться 15 категорий населения. Но льготы по налогу распространяются лишь на один из объектов, которым владеет льготник. Не попадает под налогообложение ряд объектов, которые поглощаются налоговыми вычетами. Это, например, гостинки до 20 кв. метров, дома и дачные домики до 50 кв. метров, отдельные комнаты в коммунальных квартирах, площадью до 10 кв. метров. Налог на многие из объектов на основе кадастровой оценки окажется ниже, чем высчитанный на основе инвентаризационной стоимости. Ольга Александровна отметила, что, если у людей есть серьезные вопросы по налогообложению их объектов недвижимости, то они могут обращаться с вопросами прямо к ней по телефону 241-06-06 или присылать вопросы на адреса управления или налоговых инспекций своих муниципальных образований, можно также задавать вопросы и через свой личный кабинет на сайте УФНС. Серьезные вопросы по налогам за объекты недвижимости были у представителей юрлиц, ставки налогов по которым составляют до 2% от стоимости объекта и уже берутся от его кадастровой стоимости. Так, был задан вопрос о том, как можно оценивать в 10 миллионов рублей полуразрушенный склад в отдаленном селении. Объект 1950-го года постройки уже «дышит на ладан». В другом вопросе речь шла об объекте за 70 миллионов рублей, который долго безуспешно продается по этой явно нереальной цене. Были вопросы и у граждан. Например, владелица дома, купленного в 2015 году за 1,9 миллиона рублей выразила недоумение: каким образом сегодня налог на этот объект исчисляется из стоимости в десять раз больше – 19 миллионов рублей, при том, что независимые оценщики на сегодня оценили этот объект в 7,3 миллиона рублей. Чиновники уверяют, что все вопросы вполне решаемы, и должны рассматриваться индивидуально. То есть завершение работы по замечаниям по кадастровой оценке объектов недвижимости не останавливает рутинной работы государственных органов по внесению изменений по объектам в зависимости от изменения их характеристик. Адрес Центра кадастровой оценки: 690078, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, офис 505 или направить информацию простым почтовым отправлением либо по электронной почте: info@primcko.ru. Замечания также принимаются через МФЦ и региональный портал услуг: pu.primorsky.ru. Обратившийся должен указать кадастровый номер объекта, Ф.И.О. (полное название юрлица), желательно указать страницу проекта отчета, на которой находится оценка объекта, и приложить документы, подтверждающие, что при оценке объекта использованы ошибочные данные, и оценку надо пересмотреть. Фото Марии КУЗОВЛЕВОЙ. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter