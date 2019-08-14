Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО

Как видим, Владивосток безбожно отстает в развитие не только от других прибрежных городов АТР, но уже и от своих российских соседей. Нынешний туристический сезон стал настоящим апофеозом в негативном смысле. Город, в который устремились десятки тысяч туристов, предстал перед ними в самом непотребном виде. Траву с человеческий рост легко можно найти даже в центре Владивостока. Фасады многих красивейших исторических зданий стоят облупленные и в потеках. Горожане в социальных сетях в один голос буквально кричат, что им сейчас просто стыдно за родной город.