Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО

Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО

14 августа 2019, 14:24
Общество
Столица региона, в которой вот уже несколько лет царит безвластие и разваливается экономика, даже не в тройке лидеров

Столица региона, в которой вот уже несколько лет царит безвластие и разваливается экономика, даже не в тройке лидеров

На днях полпред президента в регионе Юрий Трутнев подвёл итоги рейтинга самых лучших городов ДФО. Главными критериями было благоустроенность и комфортные условиях проживания граждан.

По мнению полпреда наиболее комфортными городами считаются Южно-Сахалинск, Чита и Якутск. Владивосток в этот список не вошёл. Что и не удивило, прежде всего, жителей города. Сразу после ареста последнего законно избранного мэра Игоря Пушкарёва, в городе началась настоящая властная чехарда, которая, по сути, не закончилась и по сей день. А значит в городе, как не было, так и нет руководителя-хозяина. Настоятельные просьбы горожан вернуть прямые выборы главы города остаются без ответов.

Серьезно за последние годы просела и экономика столицы теперь уже всего Дальнего Востока. Свободный порт Владивосток превратился в настоящую профанацию, которая успешно работает только в отчетах кураторов региона, которые идут в Москву. Сворачивается промышленное производство, фактические зарплаты продолжают падать, а цены расти. Некогда активно развивающийся здесь бизнес стремительно сокращается ввиду невозможности работать в условиях чудовищных тарифов, высоких налогов и маловразумительных запретов и препонов. А еще настоящим бичом стал настоящий накат силовых структур, о чем который уже не раз говорил даже Президент страны Владимир Путин. Но ситуация только ухудшается.

Продолжает нарастать и отток населения. Бюджет города исправно «общипывается» вышестоящими бюджетами и с каждого заработанного рубля, по независимым оценкам, в городе не остается не больше 3-4 копеек. Мэрия практически лишена самостоятельности.

Как видим, Владивосток безбожно отстает в развитие не только от других прибрежных городов АТР, но уже и от своих российских соседей. Нынешний туристический сезон стал настоящим апофеозом в негативном смысле. Город, в который устремились десятки тысяч туристов, предстал перед ними в самом непотребном виде. Траву с человеческий рост легко можно найти даже в центре Владивостока. Фасады многих красивейших исторических зданий стоят облупленные и в потеках. Горожане в социальных сетях в один голос буквально кричат, что им сейчас просто стыдно за родной город.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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