В Приморском крае выявили нелегальных страховых брокеров

Посредники незаконно брали деньги за оформление электронных полисов ОСАГО

Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России в первой половине 2019 года выявили на территории макрорегиона 17 нелегальных страховых брокеров. Это наиболее значительный результат по стране — в общей сложности была обнаружена 31 подобная компания. Среди регионов Дальнего Востока больше всего нелегальных страховых брокеров выявили на Камчатке — 12 компаний, в Приморье — три, в Амурской и Магаданской областях — по одной компании. «Посредники содействовали дальневосточникам в оформлении электронных полисов ОСАГО и брали за это деньги, хотя по факту они всего лишь направляли страховщикам через интернет паспортные данные граждан и сведения об их автомобилях. Ни страховые агенты или брокеры, ни консультанты или иные посредники по закону не могут на коммерческой основе оказывать услуги, предусматривающие получение денег за содействие в оформлении электронных полисов ОСАГО», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин. В такой ситуации финансовый ущерб наносится как страховщикам, которые недополучают доход, так и самим страхователям, чьи деньги присваивают мошенники. Кроме того, посредники могут вводить недостоверные сведения о допущенных к управлению лицах и технических характеристиках машины. Всего по ДФО за первое полугодие выявлено 66 субъектов безлицензионной деятельности, в том числе 42 нелегальных кредитора, шесть финансовых пирамид и один нелегальный брокер. На Приморье пришлось 17 субъектов безлицензионной деятельности, на Камчатку — 14, на Якутию — 11, на Хабаровский край — девять, на Приамурье и Сахалин — по семь, на Магаданскую область — одна. В Еврейской автономии и на Чукотке таких субъектов выявлено не было. По всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ 148 материалов. Газета "Золотой Рог", Владивосток

