В Приморском крае выявили нелегальных страховых брокеров

«Посредники содействовали дальневосточникам в оформлении электронных полисов ОСАГО и брали за это деньги, хотя по факту они всего лишь направляли страховщикам через интернет паспортные данные граждан и сведения об их автомобилях. Ни страховые агенты или брокеры, ни консультанты или иные посредники по закону не могут на коммерческой основе оказывать услуги, предусматривающие получение денег за содействие в оформлении электронных полисов ОСАГО», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.