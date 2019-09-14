"Аэрофлот" отказал в доступе в бизнес-зал аэропорта Владивостока

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября закрывает бесплатный доступ в бизнес-залы владельцам «золотых» бонусных карт в 18 городах, в том числе во Владивостоке, Хабаровске и Якутске.В качестве компенсации пассажирам рейсов «Аэрофлота», а также дочерних компаний «Россия» и «Аврора», вылетающих из этих городов, начислят по 3 тыс. миль, говорится в сообщении перевозчика.