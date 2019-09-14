"Аэрофлот" отказал в доступе в бизнес-зал аэропорта Владивостока

"Аэрофлот" отказал в доступе в бизнес-зал аэропорта Владивостока

14 сентября 2019, 10:09
Общество
Пока только владельцам "золотых" карт

Пока только владельцам «золотых» карт

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября закрывает бесплатный доступ в бизнес-залы владельцам «золотых» бонусных карт в 18 городах, в том числе во Владивостоке, Хабаровске и Якутске.В качестве компенсации пассажирам рейсов «Аэрофлота», а также дочерних компаний «Россия» и «Аврора», вылетающих из этих городов, начислят по 3 тыс. миль, говорится в сообщении перевозчика.

Проход в залы ожидания повышенной комфортности останется доступным только пассажирам, которые приобрели билет класса «бизнес», и участникам премиальной программы «Аэрофлота» уровня Platinum. Для владельцев «серебряных» карт привилегия не действовала и до этого.

Для «Аэрофлота» в небольших региональных аэропортах РФ доступ пассажира в бизнес-зал нерентабелен. В крупных городах услуга по прежнему действует.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-августе 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 2,05 млн пассажиров, что на 20% превысило показатель 8 месяцев 2018 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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